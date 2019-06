Opositora denuncia abuso sexual en cárcel de Nicaragua y esposo recibe paliza

Managua, 11 jun (EFE).- La líder opositora Irlanda Jerez denunció este martes que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba en prisión como "presa política", y que su esposo fue golpeado por paramilitares mientras ella era trasladada de la cárcel a su casa.

Jerez denunció los abusos mientras se despedía del estudiante Edwin Carcache, otro líder opositor liberado este día bajo la Ley de Amnistía, aprobada de urgencia el fin de semana en Nicaragua.

"Me golpearon, me torturaron, me manosearon sexualmente, de todo", dijo a los periodistas Jerez, una odontóloga que se dedica a actividades comerciales.

Jerez fue arrestada hace 11 meses, luego de que su llamado a la desobediencia civil en rechazo del Gobierno de Nicaragua fue bien recibido por una aparente mayoría de la población, incluyendo el sector del comercio.

Minutos después de que la líder opositora hizo la denuncia sobre los abusos, se conoció que su esposo, Daniel Esquivel, fue agredido por decenas de paramilitares, quienes ingresaron "fuertemente armados" a su casa en Managua.

Más tarde Esquivel confirmó el ataque, y mencionó que los paramilitares, quienes llegaron en motocicletas y camionetas todoterreno, también agredieron al jardinero y robaron pertenencias dentro de la casa.

Los grupos paramilitares, que se desplazan encapuchados y con armas de guerra en todas las ciudades de Nicaragua, son asociados con el Gobierno, especialmente luego de que las autoridades han dicho que se trata de policías o de miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

"Seguimos de frente, llamo a Nicaragua a que siga en desobediencia pacífica", dijo Jerez, quien logró reunirse con su esposo después de 11 meses y una larga mañana.

El Gobierno de Nicaragua ha dejado en libertad a decenas de "presos políticos" en los últimos dos días.

Entre más conocidos que fueron liberados esta mañana están los campesinos Medardo Mairena y Freddy Navas, el dirigente opositor Yubrank Suazo y los jóvenes afrodescendientes inculpados por la muerte de un periodista Glen Slate y Brandon Lovo.

También están el líder estudiantil Nairobi Olivas, la estudiante de doble nacionalidad nicaragüense y belga Amaya Eva Coppens, el dirigente opositor Cristhian Fajardo, y el docente Ricardo Baltodano, hermano de la comandante exguerrillera sandinista y opositora Mónica Baltodano.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan la cifra a 594. El Gobierno reconoce 199.