Nintendo brilla en la E3 con "Zelda", "Animal Crossing" y "Luigi's Mansion"

Los Ángeles , 11 jun .- La secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Animal Crossing: New Horizons" y "Luigi Mansion 3" son algunos de los títulos más destacados con los que Nintendo brilló en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que ha comenzado este martes en Los Ángeles (EE.UU.).

Tras las presentaciones de otras importantes compañías del ocio digital en las jornadas previas a la E3, como Microsoft o Ubisoft, Nintendo ha desvelado sus planes para el futuro inmediato por medio de Nintendo Direct, que no es un evento como tal sino la retransmisión por "streaming" (en línea) de un vídeo.

"Nintendo Direct es la ocasión de mostrar al mundo que Nintendo Switch tiene juegos para todo tipo de jugadores", ha dicho el presidente de Nintendo America, Doug Bowser.

"Ya os guste la acción, los juegos de rol o simplemente queráis algo nuevo, tenemos lo que buscáis", ha añadido el ejecutivo.

La compañía japonesa, que no ha dado ninguna pista relativa a hardware o nuevos dispositivos, ha reservado para el final de Nintendo Direct la gran noticia de que está trabajando en una continuación de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017).

Sin acción real del juego pero sí con un misterioso y espectacular tráiler, Nintendo ha asegurado que la secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" se encuentra "en desarrollo" para su consola híbrida Nintendo Switch, pero no ha revelado su fecha de lanzamiento.

Justo al comienzo de Nintendo Direct ha llegado el turno de "Luigi Mansion 3", un juego del que sí se ha podido ver acción real, que se pondrá a la venta este año y en el que el inseparable compañero de Mario deberá sortear los fantasmas y espíritus de un hotel encantado.

Otro punto notable fue "Animal Crossing: New Horizons", que llevará a los jugadores a una isla desierta y cuyo lanzamiento no se llevará a cabo hasta el 20 de marzo de 2020, un retraso por el que el gigante nipón pidió este martes disculpas a sus seguidores.

La Nintendo Direct de 2019, que ha durado unos 45 minutos, encadenó prácticamente sin descanso tráilers y adelantos de otras tentadoras novedades para Nintendo Switch como "Astral Chain", "Panzer Dragon: Remake", "The Witcher 3: Wild Hunt" o "Pokémon Shield" y "Pokémon Sword".

Entre las ausencias de Nintendo Direct ha destacado la falta de noticias respecto a "Bayonetta 3" o "Metroid Prime 4", dos títulos muy esperados y que figuraban en las quinielas de los expertos y fans de Nintendo en los foros de internet.

La Nintendo Direct es la última presentación por parte de las compañías antes de la E3, que ha iniciado tres días de fiesta y pasión por los videojuegos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.