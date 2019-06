EFE NACIONAL

Barcelona (EFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visita este miércoles el Centro Nacional de Supercomputación (BSC) de Barcelona, que ha sido elegido por la Unión Europea como sede de uno de los grandes superordenadores europeos.

Según fuentes gubernamentales, Sánchez estará acompañado en la visita por el ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque y por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

PSOE SEGUIRÁ HOY Y MAÑANA LAS REUNIONES DE INVESTIDURA CON OTROS GRUPOS

Madrid (EFE).- El PSOE continuará hoy y mañana con el resto de grupos parlamentarios, excepto Bildu y Vox, la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez abierta ayer por el secretario general de los socialistas con los líderes del Podemos, Ciudadanos y Partido Popular.

Los encuentros con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado son los únicos a los que acude el candidato a la Presidencia del Gobierno, mientras que con los portavoces de los demás grupos se reunirán este miércoles el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el jueves la portavoz socialista, Adriana Lastra.

XIMO PUIG SE SOMETE AL DEBATE DE INVESTIDURA SIN TENER UN ACUERDO PREVIO DE INVESTIDURA

Valencia (EFE).- El debate de investidura de Ximo Puig como president de la Generalitat Valenciana comienza en el Parlamento autonómico con las negociaciones del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EU para conformar el nuevo gobierno abiertas hasta el último momento.

La izquierda valenciana no logró cerrar ayer martes un acuerdo para reeditar el actual pacto de gobierno, e incluso Podem alertó de que no puede asegurar su voto favorable a la investidura de Ximo Puig como president de la Generalitat este miércoles si no va ligada a un acuerdo de gobierno.

EL JUICIO DEL "PROCÉS" LLEGA A SU FIN CON LA ÚLTIMA PALABRA DE LOS ACUSADOS

Madrid (EFE).- Este miércoles se celebra previsiblemente en el Tribunal Supremo la última jornada, la número 52, del juicio del "procés" con la continuación de las conclusiones de los abogados defensores y el turno a la última palabra de los acusados, que podrán hacer uso de ella durante 15 minutos.

Salvo sorpresa de última hora, el tribunal del "procés" espera que en la jornada de hoy se ponga fin a un juicio que arrancó el 12 de febrero en la sala de plenos del Supremo, por donde han pasado 422 testigos de todas las partes personadas.

CASADO INTERVIENE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO

San Sebastián (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, interviene hoy en la reunión del Grupo del Partido Popular Europeo.

Junto al líder del PP participa también el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

JOAQUÍN GOYACHE TOMA POSESIÓN COMO RECTOR DE LA COMPLUTENSE

Madrid (EFE).- El catedrático de Veterinaria Joaquín Goyache toma posesión este miércoles como nuevo rector de la Complutense de Madrid, la mayor universidad presencial de España.

Goyache fue el ganador de las elecciones al Rectorado celebradas en abril pasado, en las que obtuvo el 51,03 por ciento de los votos, frente al 49,25 por ciento obtenido por el hasta ahora rector, el matemático Carlos Andradas.

MADRID CELEBRA HOY SU ÚLTIMO PLENO DEL MANDATO AÚN SIN PACTO ENTRE PP Y CS

Madrid (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid celebra este miércoles su último Pleno del mandato de Manuela Carmena, en el que los ediles madrileños se darán cita por última vez para ratificar actas en el Palacio de Cibeles antes de que este sábado, 15 de junio, se constituya la nueva Corporación.

El interés de esta sesión plenaria no está en el orden del día, un mero trámite, sino en que los 57 ediles se verán a tres días de nombrar un nuevo alcalde, sin que por el momento sea haya anunciado un pacto de PP, Ciudadanos y Vox para impedir que Carmena repita.

PLENO DEL PARLAMENTO ANDALUZ DEBATE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD QUE PODRÍAN TUMBAR LAS CUENTAS

Sevilla (EFE).- El pleno del Parlamento de Andalucía acoge hoy el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos para el 2019, que podría traducirse en el rechazo de las primeras cuentas elaboradas por el nuevo gobierno PP-Ciudadanos si finalmente Vox no retira su iniciativa.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, mostró ayer su confianza en que este miércoles se pueda cerrar un acuerdo 'in extremis' con Vox para que retire su enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces y, sobre Ciudadanos ha dicho que "no sería la primera vez" que se sientan a negociar con ellos.

EL INE PUBLICA EL IPC DE MAYO

Madrid (EFE).- El INE publica el índice de precios de consumo (IPC) de mayo.

El Instituto Nacional de Estadística adelantó que la inflación anual se moderó al 0,8 % el mes pasado por la menor subida de los carburantes y el abaratamiento de la electricidad.

EXCARCELARÁN A LA 'VIUDA NEGRA' PARA RECONSTRUIR EL CRIMEN EN PLENA NOCHE

Alicante (EFE).- La 'viuda negra' de Alicante, en prisión provisional desde hace un año acusada de matar a su marido 15 días después de la boda, será excarcelada hoy para la reconstrucción del crimen a la misma hora de los hechos, a las 22.41 horas y en un solar usado de aparcamiento frente al mar.

Fuentes de la investigación informó a Efe de que María Concepción M.V. y su supuesto 'cuidador', también en la cárcel por participar en el homicidio, serán acompañados por la Policía Nacional para la diligencia ordenada por el juez instructor, Manrique Tejada, titular de juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad.

MÁS DE 34.500 ESTUDIANTES COMIENZAN HOY LA SELECTIVIDAD EN CATALUÑA

Barcelona (EFE).- Un total de 34.547 estudiantes (33.916 en 2018) se han matriculado este año en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que tendrán lugar, en horario de mañana y tarde, desde hoy y hasta el viernes.

Según informó la Secretaría de Universidades, de los alumnos matriculados, 28.383 son estudiantes que han acabado este curso el bachillerato; 3.392 son de matrícula libre (procedentes de bachillerato de otros años que no hicieron las PAU, que quieren mejorar su nota o que sólo se examinan asignaturas de la fase específica), y 2.772 son de ciclos formativos de grado superior.

EL REY PRESIDE LA CORRIDA DE LA BENEFICENCIA

Madrid (EFE).- El rey Felipe VI preside este miércoles en la plaza de Las Ventas la tradicional Corrida de la Beneficencia.

El rejoneador Diego Ventura y los diestros Julián López "El Juli" y Diego Urdiales hacen el paseíllo en este festejo con toros de las ganaderías de Los Espartales, para rejones, y de Núñez del Cuvillo, en lidia ordinaria.

PRECIPITACIONES DÉBILES EN CANTÁBRICO Y GALICIA

Madrid, 11 Jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy precipitaciones débiles en Cantábrico y Galicia, que serán probables en Baleares y descenso de temperaturas en área mediterránea, golfo de Cádiz y oeste de Galicia.

Cielos nubosos y precipitaciones débiles ocasionales y dispersas en Galicia y el Cantábrico, poco probables en el sur de Galicia y en el Cantábrico oriental. Intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles dispersas en Baleares y el entorno del Estrecho.