JxCat dice a Sánchez que no puede gobernar sin escuchar al independentismo

Madrid, 11 jun (EFE).- El portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha dicho este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el "conflicto político catalán" se soluciona con "diálogo, negociación y acuerdos" y le ha dicho que no puede gobernar sin escuchar a los partidos independentistas.

En declaraciones a los medios a su llegada al Supremo, donde hoy se inicia la última semana del juicio del "procés", Batet ha instado a Sánchez a explicar "con quien y cómo quiere gobernar, y cuál es su proyecto político" y ha insistido en que no se puede gobernar "sin escuchar a Cataluña".

Batet ha apelado a la "responsabilidad" de Sánchez ante un conflicto "político que no se soluciona en los tribunales" y ha subrayado que el PSOE no tiene mayoría absoluta en el Congreso.

Además se ha referido a este juicio como "el de la vergüenza", que tiene "en el banquillo de los acusados a los líderes políticos y civiles de Cataluña por causas que en Europa han dicho que no existen".

"En Alemania y en Bélgica han dicho que no hay rebelión, no hay sedición y no hay desorden público", ha añadido el portavoz de JxCat.

Ha insistido en que España está viviendo una "grave crisis de Estado y de credibilidad del sistema judicial" y ha acusado a la Fiscalía de sostener un "relato falso" de los hechos del 1 de octubre.