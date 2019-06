El 96 % de industrias venezolanas disminuyó o paró su producción este año

Caracas, 11 jun (EFE).- El 96 % de las industrias venezolanas disminuyó o paró su producción durante el primer trimestre del año, afirmó el máximo representante de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga.

"El 96 % de las empresas dijeron que no produjeron o que disminuyó poco o mucho sus niveles de producción (...) Esto es dramático y una empresa que no está produciendo no puede seguir en pie", dijo en rueda de prensa Olalquiaga, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial que elaboró el gremio.

La crisis eléctrica, el colapso de los servicios, la escasez de gasolina y la falta de financiamiento, fueron los principales elementos que arrastraron al sector industrial venezolano.

El dirigente gremial explicó que en los primeros tres meses del año la operatividad de la manufactura nacional se vio afectada por la crisis eléctrica que "trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis de poder hacer transacciones financieras".

Asimismo, sostuvo que "la gasolina ha venido a impactar de manera muy importante", así como la medida de encaje bancario que, si bien buscaba frenar el crecimiento de la liquidez, "acabó con la banca como mecanismo de financiamiento para las empresas".

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial correspondiente al primer trimestre de este año, en cuanto al nivel de empleo, el 84 % de los encuestados del sector informó que este se redujo en sus empresas, de los que el 38 % estimó que "disminuyó mucho".

No obstante, al poner la lupa por tamaño de las empresas, las pequeñas son las más afectadas por la salida de personal: el 93 % indicó que su nivel de empleo disminuyó en alguna medida.

El 47 % de los encuestados refirió que no realizó ningún tipo de inversión, en tanto que el 22 % inyectó capital para la adquisición de equipos y sistemas y otro 19 % para mantener inventarios.

Al considerar al sector industrial, el 71 % indicó que sus inversiones fueron menores en el primer trimestre en comparación con el período octubre-diciembre de 2018.

Durante el primer trimestre las ventas al exterior sumaron 1.800 millones de dólares, que "en términos de exportación es básicamente nada", según Olalquiaga.

Apenas un 23 % de las empresas del sector exportan, afectadas por un bolívar sobrevalorado tras más de 16 años bajo control de cambio, lo cual les resta competitividad a los industriales venezolanos en comparación con sus pares de la región.

De acuerdo con la medición, los tres elementos que más afectan el desempeño de la manufactura son el bajo nivel de ventas, las dificultades para obtener financiamiento y la falta de productividad de la mano de obra.