CE dice que nuevo primer ministro británico no cambiará parámetros de brexit

Bruselas, 11 jun (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) aseguró este martes que un nuevo primer ministro en el Reino Unido no cambiará los parámetros del acuerdo del "brexit", después de que Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May, sugiriera que si llega a ser jefe de Gobierno no pagará la factura de salida pactada.

"Lo que hay sobre la mesa ha sido negociado con éxito por la Comisión y ha sido aprobado por todos los Estados miembros. La elección de un nuevo primer ministro, por supuesto, no cambiará los parámetros de lo que está sobre la mesa", declaró el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Johnson sugirió el domingo que si llega a ser jefe de Gobierno no pagará la factura de salida acordada con la Unión Europea (UE) hasta que Bruselas conceda mejores condiciones al Reino Unido.

"Creo que nuestros amigos y socios deben entender que el dinero va a quedar retenido hasta el momento en que haya más claridad sobre el camino a seguir", indicó Johnson a "The Sunday Times".

El político advirtió al mismo tiempo de que el Reino Unido debe prepararse para la posibilidad de abandonar la UE sin un pacto el próximo 31 de octubre, la fecha límite establecida por Bruselas.