El coordinador de Selectividad valenciana avala el examen de Matemáticas II

Valencia, 11 jun (EFE).- El coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, ha reiterado que el examen de Matemáticas II, criticado por estudiantes por su nivel de dificultad, no presenta ninguna irregularidad y ha considerado que se ha magnificado la situación.

En declaraciones a EFE, Gil se ha mostrado convencido de que cuando se conozcan las notas del examen, la situación se normalizará y "se terminará el problema", tal y como ocurrió el año pasado con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

En ese momento hubo 20.000 firmas en contra del examen pero no llegó ninguna reclamación a la Comisión, y cuando se supieron las calificaciones "desapareció el problema", según Gil, que ha alertado de que las campañas en las redes sociales hay que entenderlas "como son", en referencia a las 43.000 firmas recogidas desde el pasado martes en la plataforma Change.org.

A su juicio, no hay 43.000 personas "indignadas con el examen" porque la mayor parte de esas firmas "no saben de qué están hablando ni cuán difícil ha sido el examen; firman por simpatía".

No existe un periodo cerrado para presentar reclamaciones sobre contenidos de exámenes, si bien sí lo hay para que los estudiantes reclamen respecto a sus notas, y desde la comisión de la PAU se contestarán todas ellas.

El coordinador ha estudiado las notas de Matemáticas II desde 2010, cuando se instauró la actual estructura de ponderaciones, para hacer una comparativa y 2018 fue el año con la nota media más alta, más de un 7, pero también hay cursos con notas de 5.

Ha admitido que hay reclamaciones por el examen pero que "son pocas en relación al número de estudiantes" y ha asegurado que "todas se contestarán con un escrito de la Comisión de la materia".

"Al examen no le pasa nada, no tiene ninguna irregularidad, puede ser un poco más difícil que otros años pero eso no es un problema. La gente lo magnifica y la prensa también tiene un poco de culpa de lo que pasa", ha apuntado para recordar que la Conselleria ha dicho que "no lo va a repetir" porque "se ha hecho todo de forma regular".

Respecto a las firmas recogidas por los estudiantes en Alcoy y presentadas por un abogado en las que piden que se repita el examen, Gil ha indicado que "no justifican" su petición y ha sostenido que "no tienen ningún motivo por el que se pueda impugnar y repetir el examen".