Agentes vieron cómo ejecutivo en Madrid mutaba a captador yihadista en Pinto

Madrid, 11 jun (EFE).- Dos guardias civiles han declarado en el juicio que comprobaron cómo el acusado Aziz Z.K. pasaba diariamente de ejecutivo de éxito con traje en la zona financiera y comercial Azca de Nuevos Ministerios en Madrid a transformarse, incluso en su indumentaria, en presunto captador de yihadistas en el municipio de Pinto.

La Audiencia Nacional ha iniciado este martes el juicio de Aziz Z.K., marroquí nacionalizado español, y de su esposa, la mexicana Ana M.R., para quienes la fiscal pide 7 y un año y medio de prisión, respectivamente, como presuntos autores de un delito de colaboración con organización terrorista el primero y de enaltecimiento del terrorismo la segunda.

Ambos ya fueron juzgados por estos hechos y condenados a dichas penas pero el Tribunal Supremo ordenó la repetición del juicio al estimar su alegación de que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías ya que la Sala usó para condenarle el testimonio de otros tres acusados que llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y que no declararon ante el tribunal.

Según la fiscal desde finales de 2013 hasta su detención en mayo de 2016 los acusados actuaban en el entorno de la comunidad musulmana de las localidades madrileñas de Pinto y Ciempozuelos con el fin de estructurar un grupo cohesionado para adoctrinar y captar personas para la causa salafista radical, liderados por Aziz Z.K., que llegó a lograr la condición de "Sheikk" o "sabio del islam".

Aziz Z.K. ha rechazado que tenga tal condición, ha declarado que es doctor en Economía por la Universidad de California (Estados Unidos) y que cuando fue detenido era director de márketing en una empresa estadounidense dedicada al sector de los recursos humanos con oficinas en la zona de Azca en Madrid y ha negado las acusaciones de la Fiscalía.

Ha negado igualmente que tenga poder en la mezquita de Pinto -localidad en la que reside con su mujer y sus dos hijos- y que él tenga algo que ver con la destitución del anterior imán por otro supuestamente más afín a sus ideas, así como que usara el grupo de whatsapp "musulmanes de pinto" y su perfil de Facebook para mensajes relacionados con la captación o el enaltecimiento del yihadismo.

"He publicado mensajes de descrédito al mal llamado Estado Islámico y a otros grupos terroristas pues mi postura es contraria a ellos", ha concluido Aziz Z.K..

Su esposa ha explicado que en México se educó en la fe cristiana y quiso ser monja pero luego se convirtió a musulmana.

No obstante ha negado que haya usado sus conocimiento como psicóloga para "lavar el cerebro" a nadie y ha recalcado: "Me opongo a la violencia pues la gente no tiene por qué morir por ninguna causa".

Uno de los guardias civiles que ha comparecido ante el tribunal ha relatado que en los seguimientos que realizaron a Aziz vieron que "era un profesional de éxito en la empresa en la que trabajaba como formador de líderes reclutando talentos y que incluso le entrevistaban en televisión".

"Vimos que tenía una doble personalidad: De profesional de éxito en el barrio de Nuevos Ministerios de Madrid se transformaba ya en el trayecto en el tren de Madrid a Pinto adoptando rasgos salafistas como remangarse los pantalones para no pisar el suelo impuro y a veces se ponía una chilaba y un pañuelo negro apretado en la cabeza a modo de casco", ha añadido el agente.

Otro guardia civil ha relatado que en uno de los seguimientos escuchó a Aziz hablando en un bar con otras dos personas justificando las acciones yihadistas en Irak y Siria como venganza contra los soldados americanos.

También ha declarado un agente de la Guardia Civil al que usuarios de un gimnasio que frecuentaba Aziz y otras personas que iban con él le relataron que por el grado de entrenamiento que realizaban "daba la sensación de que preparaban algo violento ilícito".