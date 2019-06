Torrecilla dice que Alemania "tiene una plantilla buena", con o sin Marozsan

Valenciennes , 10 jun .- La centrocampista española Virginia Torrecilla destacó este lunes la calidad de la selección alemana de fútbol, esté o no disponible Dzsenifer Marozsan, su principal estrella.

Preguntada por la atacante del Olympique de Lyon, que arrastra un fuerte golpe en el tobillo derecho y es duda para medirse con La Roja este miércoles en Valenciennes, Virginia Torrecilla aseguró que "una jugadora menos o más es indiferente".

"Todos sabemos del potencial que tiene Alemania", dijo en una rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento vespertino de la selección española. "Siguen teniendo una plantilla muy buena", reiteró Torrecilla.

La jugadora del Montpellier consideró que las germanas son mejores que las españolas al contragolpe y apuntó que "físicamente están bien preparadas".

En contrapunto, mencionó la unión del conjunto español.

"Somos una piña, un grupo. Nos llevamos muy bien, nos compenetramos y esa es nuestra fortaleza (...), por eso conseguimos remontar ante Sudáfrica. Remontar es muy difícil en un Mundial", apuntó la centrocampista balear.

Por su parte, Patri Guijarro afirmó que "Alemania no deja de ser Alemania" por que no esté Dzsenifer Marozsan, una jugadora "con mucha calidad". "Van a hacer todo lo posible para que éste", indicó.

También ella se postuló para ser de la partida en el segundo compromiso de la fase de grupos.

"Desde que ha empezado el Mundial me siento al cien por cien. Estoy a disposición del equipo. El pie en ningún momento me ha dado problemas y físicamente me siento al cien por cien", explicó.

Patri Guijarro contribuye, con su juventud, a que La Roja sea el tercer combinado con menor media de edad en el Mundial de Francia.

"Eso lo tenemos que afrontar como algo positivo y convertirlo en una de nuestras fortalezas. Aitana Bonmatí, Lucía García y yo -las benjaminas- hemos aprendido mucho en las categorías inferiores. En España hay un seguimiento, se hace lo mismo en las inferiores y en la absoluta y las tres hemos cogido ese ritmo de Primera y el nivel de absoluta, de las mayores. Hemos aprendido mucho y esperamos aportar la juventud e ilusión que estamos aportando", sentenció.