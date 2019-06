Los servicios se reanudan en Sudán, pese a jornada de desobediencia civil

Jartum, 10 jun (EFE).- Los servicios en Sudán recuperaron hoy una aparente normalidad en una tranquila segunda jornada de desobediencia civil, que fue convocada por la oposición liderada por las Fuerzas de Libertad y Cambio tras los sangrientos sucesos de la semana pasada.

"Los servicios continúan prestándose a los ciudadanos", pese al llamamiento a la huelga general, dijo Bahari Mohandis, asesor del presidente del comité económico de la junta militar que gobierna Sudán, Ibrahim Yaber Ibrahim, de acuerdo con la agencia estatal SUNA.

Mohandis se reunió con los responsables de los ministerios en el palacio presidencial en Jartum para "tranquilizarlos" sobre el seguimiento de la protesta.

Según constató Efe, muchas de las tiendas que ayer estaban cerradas en el primer día de huelga abrieron sus puertas, así como otros servicios, como por ejemplo el transporte público, que, a diferencia del domingo, ya podía verse este lunes en las calles de Jartum.

Bashir Hamid, director de la compañía de explotación de los aeropuertos de Sudán, indicó a SUNA que el tráfico aéreo ha sido normal y no ha habido incidencias durante el día.

No obstante, la aerolínea emiratí Etihad Airways anunció hoy que suspendía "hasta nuevo aviso" sus vuelos entre Abu Dabi y Jartum, debido a "preocupaciones en materia de seguridad en la ciudad", sin dar más detalles.

Las Fuerzas de Libertad y Cambio han vuelto a publicar a lo largo del día material gráfico que muestra calles vacías y tiendas cerradas en diferentes zonas del país africano, aunque no ha ofrecido más información sobre la jornada de hoy.

Sadiq Yusef, uno de los líderes de esta alianza opositora, afirmó hoy a Efe que "la respuesta de la desobediencia civil de ayer superó todas las expectativas en sectores vitales, especialmente los bancos y las compañías de telecomunicaciones", sin querer dar una valoración sobre este lunes.

Ayer, la oposición cantó victoria en la primera jornada de llamamiento a la desobediencia y resaltó que Jartum y otras localidades del país se habían convertido en "ciudades fantasma", en un día en el que cuatro personas perdieron la vida por enfrentamientos con las tropas regulares, denunciaron los opositores.

La junta militar instó a la oposición a que levante la protesta y vuelva a las negociaciones para la formación de un Gobierno transitorio hasta la celebración de elecciones.

La oposición ha convocado estas jornadas de desobediencia civil después de que unidades militares encabezadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido arrasara la acampada que permanecía desde hace dos meses frente a la sede del Ejército en Jartum hace justo una semana.

La violencia ese día y los posteriores provocó más de un centenar de muertos, según un sindicato de médicos opositor, aunque el Gobierno sudanés rebaja la cifra a 61.

Este día la junta militar ha puesto en libertad y posteriormente ha expulsado a Sudán del Sur a tres líderes opositores que fueron arrestados el miércoles pasado.

"He sido deportado en contra de mi voluntad en un helicóptero militar desde Jartum a Yuba", denunció Yaser Arman, vicepresidente del Movimiento Popular de Liberación de Sudán en su cuenta de la red social Twitter.

"No fui consciente de dónde me estaban llevando. Lo pregunté en varias ocasiones. Me inmovilizaron en el helicóptero junto a mi camarada Ismail Jamis Yalab y Mubarak Erdol", escribió.

A su llegada hoy a Yuba, Erdol subrayó a Efe que la junta militar "les obligó" a dejar la capital sudanesa tras ser puestos en libertad.

El Movimiento Popular de Liberación de Sudán liderado por Malek Eqar es un integrante de la coalición Fuerzas del Llamamiento de Sudán, la principal de la oposición en el exilio y liderada por el partido islámico moderado Al Umma, incluido en el paraguas de las Fuerzas de Libertad y Cambio, que ha liderado las protestas desde el pasado diciembre y presionado para derrocar a Omar al Bashir después de tres décadas en el poder.