"Es perjudicial para Navarra y España la cesión del PSOE al chantaje"

Pamplona, 10 jun (EFE).- El Comité Ejecutivo de UPN, tras estudiar las declaraciones del dirigente del PSOE José Luis Ábalos, ha considerado este lunes ?perjudicial para Navarra y para España? que ?el PSOE ceda al chantaje del independentismo vasco?.

Horas antes Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha desvinculado de cualquier negociación una posible abstención de EH Bildu en beneficio de la presidencia de Navarra para la socialista María Chivite y ha eludido un compromiso con UPN para recibir su abstención en el Congreso y facilitar la presidencia de Pedro Sánchez a cambio del apoyo del PSN a un presidente regionalista en Navarra.

En respuesta a Ábalos, en una nota la ejecutiva de los regionalistas ha manifestado que ?no hay abstención gratis? y ha insistido en que ?Chivite solo podrá ser presidenta con el apoyo de Bildu. Es la única forma, no hay otra, que no pretendan engañar a nadie?, han agregado.

Los regionalistas han señalado que ?el rechazo a los dos votos de UPN para la investidura de Sánchez es la muestra más evidente de que el PSOE quiere gobernar con nacionalistas e independentistas? y de que ?el PSOE finalmente ha aceptado el chantaje del PNV?.

?Ahora es cuando los votos de UPN son más necesarios que nunca para defender gobiernos constitucionalistas en Navarra y en España?, ha apuntado el Comité Ejecutivo de UPN, que se ha reafirmado en que ?no es bueno que Bildu decida en Navarra, como no es bueno que en el conjunto de España decidan los independentistas vascos y catalanes?.

Por ello, ha defendido que ?UPN seguirá siendo responsable y se mantiene firme en su posición para que en Navarra y España no decidan aquellos que quieren romper España y aquellos que quieren que Navarra sea anexionada al País Vasco para luego pedir la independencia de España?.