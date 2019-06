Iglesias espera que Sánchez le concrete mañana su plan para la investidura

Madrid, 10 jun (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, confía en que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le concrete mañana su plan para sacar adelante la investidura y para la que el candidato socialista necesita los votos de Unidas Podemos y de algún otro grupo parlamentario.

En víspera de la reunión entre ambos, fuentes de la dirección de Podemos han explicado a EFE que la intención de Iglesias es escuchar primero a Sánchez que, recuerdan, es quien tiene la responsabilidad de aunar los apoyos necesarios para resultar elegido en el Congreso.

Iglesias escuchará el plan del líder socialista y si ese plan incluye a Podemos, entonces comenzará formalmente la negociación para la formación de un Gobierno de coalición al que no renuncia.

El líder de Podemos sigue defendiendo la formación de un Ejecutivo de coalición que dé estabilidad a la legislatura, un gabinete conjunto en el que cada partido tenga un peso proporcional a su representación en el Congreso.

No obstante, si la oferta de Sánchez no es una coalición de Gobierno, sino un pacto con cuatro o cinco medidas concretas, la decisión final sobre ese acuerdo político de legislatura corresponderá a los inscritos de Podemos.

Este lunes en una entrevista en TVE, Pablo Iglesias ha exigido estar en el Gobierno de Pedro Sánchez al frente de una cartera social porque entiende que "cuando uno se presenta a las elecciones como cabeza de lista lo hace con vocación de gobernar".

El secretario general de Podemos ha insistido en que su partido no exigirá al PSOE ocupar ningún "ministerio de Estado" pero sí "carteras sociales" para ejecutar tareas pendientes como acabar con la temporalidad o que haya justicia fiscal.

En cualquier caso, fuentes de Podemos han asegurado que de momento no han hecho ninguna propuesta formal hasta que la negociación no esté avanzada y es algo además que no se ha debatido tampoco en los órganos internos del partido.