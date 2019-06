Candidato kazajo destaca logros de la oposición en las presidenciales

Nur-Sultán, 10 jun (EFE).- El único opositor que participó en los comicios presidenciales anticipados de Kazajistán el domingo, Amirzhan Kosánov, admitió hoy la victoria de Kasim-Yomart Tokáyev, pero destacó que la oposición se ha consolidado y ganado espacio.

"Elevé el listón a 16,2 %. El tiempo demostrará si soy un cadáver político o no. Para la oposición de Kazajistán esto es una victoria" dijo, citado por el portal holanews.kz.

Kosánov indicó que logró estos resultados sin recursos.

"Elevé el listón de la legitimidad de la oposición kazaja", afirmó.

El político indicó que anteriormente la oposición no alcanzaba más de un 5 % ó 7 %, y recalcó que se trata de "una gran victoria psicológica y política".

"Sí, yo reconocí la victoria de Tokáyev", quien ganó las elecciones con casi el 71 % de los votos. "Comprendo cuál será la reacción ahora", insistió, al llamar a la oposición a ser "realista".

Según Kosánov, estos resultados podrían abrirle las puertas al Parlamento, puesto que por él votó casi millón y medio de ciudadanos, lo cual "supera dos veces el umbral (de entrada) del partido al Parlamento".

"Esto costó sangre. Esto nos costó los ataques de (el opositor prófugo Mujtar) Abliázov, de quienes boicoteaban (las elecciones), de la gente que ahora me critica. ¿Por qué entonces no aprovecharlo?", afirmó, al decir que consideraría un honor lograr escaños en el Parlamento.

El opositor señaló que buscará mantenerse dentro del campo legal, pero sin pertenecer al oficialista Nur Otan u otros partidos "títeres", pero no dejó claro si se presentará a las parlamentarias, ya que necesita tiempo para conversarlo con sus partidarios.

"No me veo parte de la actual política autoritaria. No creo que me llamen a ocupar un alto cargo e incluso si me llamasen no lo aceptaría", alegó.

Kosánov pidió disculpas a los electores por no cumplir sus expectativas y reiteró que los resultados de estos comicios ya son de por sí una victoria.

Kasim-Yomart Tokáyev ganó las elecciones presidenciales del domingo con el 70,76 % de los votos, según los resultados oficiales publicados hoy por la Comisión Electoral Central del país centroasiático.

Tokáyev, en el poder en Kazajistán desde la renuncia en marzo del padre de la nación, Nursultán Nazarbáyev, recibió el apoyo de 6,5 millones de votantes, más de la mitad del electorado.

En segundo lugar quedó el periodista y opositor, Amirzhan Kosánov, con el 16,2 % de los sufragios, y en el tercero, Daniyá Yespáyeva, la primera mujer en la historia de este país en aspirar a la Presidencia, quien recibió el 5,2 % de los votos.