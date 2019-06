El Cairo recupera en silencio su bienal ocho años después de la revolución

El Cairo, 10 jun (EFE).- Prácticamente sin publicidad y casi en silencio, El Cairo recuperó hoy su Bienal Internacional, la segunda exhibición artística más antigua de Oriente Medio, después de ocho años de parón por la inestabilidad política tras la revolución egipcia de 2011, que derrocó al entonces presidente Hosni Mubarak.

La Ópera de El Cairo, uno de los centros artísticos de la capital, ha sido el escenario de un festival que inauguró hoy la ministra de Cultura de Egipto, Ines Abdeldayem, y que se prolongará hasta el próximo 10 de agosto.

Más de 80 artistas procedentes de 50 países de todo el globo han sido invitados por las autoridades egipcias y van a exhibir sus obras en la bienal internacional que surgió en los años 80 del pasado siglo tras el éxito del primer festival en Alejandría, inspirado en la escena cultural veneciana.

"Estamos muy contentos de recuperar la bienal porque es una gran oportunidad para que todos puedan exhibir sus obras en El Cairo. Es un mensaje de Egipto al mundo de que seguimos aquí", dijo a Efe el director artístico del festival, Ehab al Labban.

La última edición fue en 2010, pero las siguientes citas se tuvieron que posponer por la inestabilidad política y económica que derivó de la revolución egipcia de 2011.

"La situación de Egipto en estos últimos ocho años ha sido complicada, pero ahora todo está bien y no vamos a parar", asegura Al Labban, que añade que esta bienal servirá para "impulsar nuevos proyectos culturales" en el país.

Con el lema "Hacia el Este", la exhibición reivindica el papel de los países orientales en la escena y pretende deshacerse de los estereotipos sobre Oriente Medio para enseñar la faceta más cultural de la región y hacer de trampolín a artistas locales hacia el exterior.

Miles de asistentes y autoridades se han paseado hoy por los tres puntos en los que se concentra la exhibición, dos de ellos en las inmediaciones de la Ópera y el último en el palacio de Aicha Fahmy.

Grandes pancartas, espectáculos de luces y alfombras rojas daban la bienvenida a todo aquel que, de forma gratuita, quisiera saborear centenares de exposiciones de distintas modalidades que se agrupan por temáticas, muy centradas en la sociedad, el paso del tiempo y la paz universal.

Precisamente, el pintor colombiano Camilo Arias, uno de los artistas hispanohablantes invitado a la Bienal, exhibió su cuadro "Unidad en la Diversidad", una alegoría a la diversidad que se ilustra con palomas blancas cruzando un prisma que contiene el universo para transformarse en especies de distintos continentes.

La obra se inspira en el célebre álbum de Pink Floyd The Dark Side of the Moon, e invita al espectador a "reconocer nuestras diferencias y a aceptarnos para volar juntos", cuenta Arias a Efe, que considera "buenísimo" que la Bienal haya vuelto a El Cairo.

Por otra parte, el artista mexicano Jose Luís Ramírez, también invitado al festival, exhibe tres pinturas al óleo que "hablan" sobre la superpoblación y la desigualdad, temas que tienen "muchas similitudes entre México y Egipto", explicó a Efe durante la inauguración.

Por primera vez en ocho años, casi un centenar de artistas se volvieron a ver las caras para compartir sus obras, que abarcan desde el superrealismo al cubismo, pasando por géneros más sensoriales, en los que el espectador puede interactuar con la obra.

Una de las obras más conceptuales pertenece al artista Admira Kamzinguere, que transportó una cincuentena de pósit con retratos a lápiz desde Zimbabue a El Cairo para forrar una de las paredes de la Ópera de la capital.

"La gente se comunica con ellos en las oficinas de todo el mundo y son mensajes que se pierden al cabo de un rato y acaban en la basura", dice el artista a Efe, que añade que le ha "sorprendido" el "nivel cultural de Egipto", después de tantos años sin festivales internacionales.

"Este es el verdadero progreso de una sociedad. El arte une a la gente, es la belleza de las conversaciones y el espíritu que se generan a su alrededor", concluye.