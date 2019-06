Andersson: "España será una de las dos selecciones que pase de ronda"

Madrid, 10 jun (EFE).- Janne Andersson, seleccionador de Suecia, afirmó este lunes, después de la derrota de su equipo ante España (3-0), que el equipo de Luis Enrique Martínez será uno de los dos que se clasifique para la próxima Eurocopa.

"España es favorita. Y seguramente será uno de los dos que pase de ronda. No sé qué ha pasado en los otros partidos. Tenemos que enfocarnos en el siguiente partido para pasar de ronda", declaró en rueda de prensa.

Cuestionado por el arbitraje, Andersson reconoció que no sabe qué pasó en los dos penaltis que transformó España y dijo que no vio "nada extraño" en general.

Además, declaró que el cambio por la lesión de Viktor Claesson alteró el plan de Suecia, que, según declaró, tuvo que cambiar de plan después de perder en la primera parte a un jugador que podría haber sido clave.

"Tiene algo en la rodilla, sintió que tenía que salir enseguida, pero no sé qué tiene. No hay que hablar de los jugadores que no están en el campo. Es una pena, se lesionó cuando estaba mejor. Perdimos algo con él. Ese cambio por lesión destrozó un poco nuestro juego. No quiero quejarme por eso, pero obviamente nos fastidió un poco", afirmó.

Asimismo, declaró que intentó hacer un partido táctico ante España y que funcionó durante los primeros 45 minutos.

"La primera mitad la hicimos bastante bien, sobre todo los primeros quince minutos. Ellos presionaron mucho y el portero estuvo bien. No encontraron las definiciones. Defensivamente hicimos un buen trabajo", comentó.

"Después, ellos mejoraron su nivel. Teníamos el partido donde queríamos hasta que les pitaron un penalti. En el segundo penalti, no sé qué pasó. Cuando íbamos a encontrar el camino ofensivo, metieron el segundo y fue como un jarro de agua fría. Cometimos fallos fáciles, pero estábamos cansados. El segundo lo podíamos haber evitado, culminó.