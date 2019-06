Sainz: "La carrera se nos ha hecho cinco o seis vueltas más larga"

Redacción deportes 9 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que no puntuó en el Gran Premio de Canadá, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que acabó undécimo, explicó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "la carrera se" les hizo "cinco o seis vueltas más larga".

"Sabíamos que teníamos ritmo para puntuar. Y hemos salido bien, pero hemos tenido que parar después de la vuelta 3 y ahí se acabó la carrera. Intentamos hacer una tanda larga con el neumático duro, pero no pude guardar mucha rueda y al final lo hemos pagado", comentó Sainz, de 24 años, que, a pesar de no haber puntuado este domingo, sigue siendo séptimo en el Mundial -el mejor de los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones (Mercedes, Ferrari y Red Bull)-, con 18 puntos.

"Al final, la carrera se nos ha hecho cinco o seis vueltas más larga", comentó, al canal de televisión Movistar +, el talentoso piloto madrileño, que venía de puntuar en las tres carreras anteriores y de firmar un sensacional sexto puesto en el Gran Premio de Mónaco.

"Esperaba poder luchar con los Renault", explicó Sainz, en referencia al australiano Daniel Ricciardo y del alemán Nico Hülkenberg, que acabaron sexto y séptimo, respectivamente, este domingo en la pista de la isla artificial de Notre Dame, que baña el río San Lorenzo.

Preguntado acerca del motivo de su pronta entrada en boxes, que hipotecó el resto de su actuación, Sainz indicó: "creo que se ha tapado un conducto de refrigeración de los frenos".