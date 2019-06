Globalia defiende la rentabilidad del Imserso en contra de los hoteleros

Madrid, 9 jun (EFECOM).- El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha defendido la rentabilidad del programa de viajes del Imserso en contra de los hoteleros que han logrado suspender provisionalmente el nuevo concurso, alegando que, tal y como estaba planteado, los sumía en la ruina para los próximos cuatro años.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la patronal hotelera Cehat, que calcula que, para evitar las pérdidas del sector, el precio por persona y día debería situarse en el entorno de los 25 euros, frente al actual de entre 22,10 y 22,50 euros.

Hidalgo no comparte la opinión de los hoteleros porque "a nadie se le obliga" a participar en el programa y el que no quiere, "que no deje su hotel para el Imserso, que lo cierre y que deje a su personal en paro todo el invierno", ha sentenciado Hidalgo, para añadir: "Cuando hay algo que no me interesa, no pido que me paguen más".

Ha asegurado que los viajes del Imserso "es un negocio rentable", que "ha interesado y sigue interesando" a Globalia, que participa en su gestión desde que se pusiera en marcha hace más de dos décadas (actualmente, a través de Mundosenior, la UTE que forma junto con Barceló).

En el caso de que el recurso provocara retrasos en el programa, la solución es ampliar por un año la última concesión y "se acabó el tema", ha sugerido tras la inauguración de las rutas a Panamá y Medellín de Air Europa, la división aérea del grupo.

En cuanto a la evolución de Globalia, el empresario ha destacado que las divisiones mayorista y minorista que últimamente "no han sido de gran rentabilidad", este año son las áreas que "mejor van del grupo".

Han sido las que han tirado de la compañía muchos años, pero la reducción de consumo a través de las agencias ha obligado a "adelgazarlas por lo menos en un 40 %", lo que no ha sido gratis porque se han tenido que pagar indemnizaciones.

Sin embargo, este año "ya los presupuestos que había para las agencias y el touroperador están superando un 20 % las previsiones de ingresos y de acción empresarial", ha agregado.

Para hacer frente a la volatilidad del precio del petróleo, Air Europa tiene firmadas coberturas de hasta un 95 % para 2019 y de más del 50 %, para 2020, por lo que no les repercute, ha indicado.

Hidalgo prevé que en abril de 2020 esté en marcha el hangar previsto en Madrid-Barajas, con un año y medio de retraso, tras invertir 30 millones de euros, y que supondrá la contratación de 400 nuevos mecánicos.

Es el único tema que le preocupa cuando se le pregunta si tiene interés en el plan inmobiliario de AENA. "Si hay hoteles y tenemos uno en el aeropuerto, encantadísimo, podemos alojar a nuestra gente o pasajeros en caso de retrasos y cancelaciones, todo lo que son infraestructuras alrededor del aeropuerto siempre nos van a favorecer", ha dicho.

Desde que su hijo Javier tomara las riendas de Globalia hace casi tres años, han pasado por el grupo ya dos directores generales, Pedro Serrahima, que estuvo menos de un año en el cargo, y Juan Arrizabalaga, que permaneció seis meses.

Según Hidalgo, no hay más fichajes y sí una persona de mucha confianza que es el director financiero, Miguel Ángel Sánchez, que está al lado de su hijo en las grandes cifras, además de que, asegura, que a él se le utiliza "en alguna cosa todavía -no mucha ya-" en la que creen que puede ayudar.

A su juicio, los dos directores generales "no han sido capaces de encajar" en el grupo, sobre todo el segundo: "No se puede derribar un edificio que yo he hecho", ha asegurado.