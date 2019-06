George R.R. Martin lanzará el videojuego "Elden Ring" con Hidetaka Miyazaki

Los Ángeles , 9 jun .- El escritor británico George R.R. Martin, conocido en todo el mundo por la saga "A Song of Ice and Fire" en la que se basó la serie de televisión "Game of Thrones", lanzará el videojuego "Elden Ring" junto a Hidetaka Miyazaki, el creador de "Dark Souls".

La confirmación oficial de esta colaboración entre Martin y Miyazaki se dio hoy durante la conferencia de Microsoft en la antesala de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que se celebrará del martes al jueves en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (EE.UU.).

El anuncio del videojuego se había filtrado previamente en la web de Bandai Namco, lo que desató los rumores en los días previos de que en la E3 habría más noticias al respecto de este título.

El novelista inglés había asegurado en su blog hace unas semanas que estaba desarrollando varios proyectos, entre ellos uno de consultoría para videojuegos

"Elden Ring" también estará firmado por Hidetaka Miyazaki, director del estudio FromSoftware y uno de los creadores de videojuegos más respetados de la actualidad por su trabajo en la saga "Dark Souls" y "Sekiro Dies Twice".

Todavía sin dar a conocer apenas detalles sobre su trama y naturaleza, "Elden Ring" mostró hoy un espectacular primer tráiler muy centrado en un universo de aventuras y fantasía épica.

"Elden Ring" fue uno de los platos fuertes hoy del acto en la E3 de Microsoft, una conferencia que la compañía estadounidense aprovechó para anunciar que su próxima gama de consolas se llamará Project Scarlett y que espera que llegue al mercado en las Navidades de 2020.

Aunque solo se revelaron hoy unos pocos detalles de Project Scarlett, Microsoft aseguró que su nueva apuesta será "cuatro veces" más potente que la Xbox One X y dijo que será compatible con el 8k.

Al margen de Project Scarlett y "Elden Ring", el protagonismo en la presentación de Microsoft en la E3, que duró una hora y media, correspondió a otros juegos como "Halo Infinite", "Cyberpunk 2077" o "Gears 5".