Thiem: "Jugar contra Rafa es el mayor desafío"

París, 8 jun (EFE).- El austríaco Dominic Thiem, que este sábado se impuso en semifinales al serbio Novak Djokovic, reconoció que la final que mañana le medirá al español Rafael Nadal en Roland Garros es "el mayor desafío posible", pero aseguró que ya le ha vencido sobre tierra batida y que se siente con opciones de poder volver a hacerlo.

"Jugar contra Rafa es el mayor desafío posible. Pero hace seis semanas jugué contra él en Barcelona, trataré de hacer lo mismo sabiendo que aquí es más complicado. Pero intentaré basarme de las sensaciones positivas de aquel partido", afirmó el austríaco tras derrotar al serbio Novak Djokovic.

"He jugado grandes partidos contra él (Nadal) en tierra batida y le he ganado. Tengo que estar convencido de que puedo ganarle. Es un sueño ganar este título, si no es mañana, lo cual es posible por la magnitud del adversario, no me voy a poner mucha presión", agregó.

Pese a las más de cuatro horas que disputó contra Djokovic, Thiem afirmó que se encuentra con fuerzas suficientes para afrontar su segunda final consecutiva en París.

"Físicamente me encuentro bien. Estos dos días han sido duros, pero me encuentro bien. Tengo mucha adrenalina y mañana durará. No estoy cansado, podré descansar tras el torneo. Lo voy a dar todo", señaló.

Thiem se mostró comprensivo con las interrupciones debidas a la lluvia y aseguró que en el tenis "son cosas que suceden" y a las que "hay que adaptarse".