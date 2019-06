Sainz: "No estoy contento porque hoy he fallado yo; pero el objetivo era Q3"

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá noveno este domingo en el Gran Premio de Canadá, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "obviamente, no" está "contento, porque" este sábado falló él, aunque entró en la tercera ronda de la calificación (Q3), "que era el objetivo".

"Obviamente, no estoy contento, porque hoy he fallado yo; aunque pasamos a la Q3, que era el objetivo. Una vez en la Q3 sabíamos que los Renault iban algo por delante; he ido a por ellos y en la última vuelta me pasé de frenada en la curva 8, bloqueé por delante y perdí la vuelta, que era buena", explicó Sainz, de 24 años, que es séptimo en el Mundial, con 18 puntos: el primero en la clasificación figurada de los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones (Mercedes, Ferrari y Red Bull).

"Pero cuando quieres más, te falta un poquito y lo buscas, te expones a cometer estos errores", comentó el talentoso piloto madrileño al canal de televisión 'Movistar Tv' después de la calificación de Montreal.

"La 'cuali' estuvo bien planeada. Aquí siempre es muy estresante, porque siempre hay alguien que se puede chocar contra el muro", apuntó Sainz, que viene de firmar una sensacional actuación en Mónaco, donde acabó sexto.

"Pero el problema hoy no ha sido ése. Ha sido ese '11.5' (un minuto, once segundos y cinco décimas, tiempo de vuelta) en la Q2 que tenía que haber repetido en la Q3. En la que, por querer hacer un '11.3', he hecho un '13.8'. Eso es lo que pasó", comentó 'Carletes' este sábado en Canadá.

"En ritmo de carrera creo que estaremos más cerca de los Renault. Pero en calificación han sido más rápidos. Ahí están el '11.0' de (el australiano Daniel) Ricciardo y el '11.3' de (el alemán Nico) Hülkenberg", manifestó Sainz en Montreal.