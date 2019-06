Martí: "Es un paso para el objetivo final"

A Coruña, 8 jun (EFE).- El entrenador del Deportivo, José Luis Martí, ha asegurado a la conclusión del partido con el Córdoba que haber accedido a la promoción de ascenso es "un paso" para el "objetivo final", el de volver a LaLiga Santander.

"Estoy contento, feliz, orgullosísimo de los jugadores, pero es un paso para el objetivo final. Tenemos que recuperarnos lo antes posible, preparar las mentes después de los esfuerzos de los últimos días y con esta sensación de apoyo total es todo mucho más sencillo", declaró en rueda de prensa.

El técnico reconoció, a cuatro días del primer partido de la eliminatoria por el ascenso ante el Málaga, que el playoff "es muy jodido" y "los mínimos detalles, las fuerzas con que lleguen los equipos, que no están acostumbrados a jugar domingo y miércoles", pueden resultar decisivos.

En este sentido, precisó que "es momento de tirar de mucha gente, dar minutos a todos el mundo" porque necesita a los jugadores frescos.

El Deportivo, al haber ido sexto, tendrá que jugar en las dos eliminatorias el segundo partido a domicilio y en caso de empate a goles, en el de choque de vuelta habrá prórroga, pero no penaltis y, en esas circunstancias, el conjunto gallego quedaría apeado.

"Nosotros tenemos un hándicap, hemos quedado por detrás y no nos sirven los empates. Esa es una ventaja para ellos", comentó el preparador blanquiazul.

Del Málaga dijo que "llega en muy buen momento", pero al mismo tiempo dijo que tiene "confianza plena en el grupo" y en el apoyo de la afición.

"El Dépor llega con una ilusión y pasión tremendas por conseguir el objetivo y eso no se lo va a quitar nadie. Sabiendo que hemos conseguido el primer objetivo, ahora tenemos dos eliminatorias muy duras: Ahora no se habla de 90 minutos, sino de 180, no de partido a partido, sino de eliminatoria a eliminatoria", sostuvo.

Martí reconoció que haber sacado en la última jornada el billete a la promoción de ascenso y haber ido de menos a más en la recta final de la fase regular les beneficia.

"Seguro que nos ayuda, hasta qué punto no lo sé, pero que nos ayuda seguro. Estamos en ese momento de volver a estar ilusionados, creyendo todo el mundo. Hemos conseguido lo que queríamos, enganchar a todo el público. Creo que llegamos en un buen momento, pero las eliminatorias son difíciles, Son 180 minutos y a ver cómo responden las piernas", dijo.