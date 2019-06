Erekat advierte a EEUU que la anexión de Cisjordania es un crimen de guerra

Jerusalén, 8 jun (EFE).- El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, advirtió hoy de que la anexión de territorio ocupado es un crimen de guerra, en respuesta a declaraciones del embajador de Estados Unidos en Jerusalén, quien aseguró que Israel podría hacerlo.

"El embajador del presidente (de EEUU Donald) Trump ha dado suficientes antecedentes para que nadie vaya al encuentro de Manama (Baréin): su visión es sobre la anexión de territorio ocupado, un crimen de guerra bajo la ley internacional", afirmó Erekat en Twitter.

La declaración sigue a la publicación hoy de una entrevista del diario estadounidense "The New York Times" al embajador de Washington en Israel, David Friedman, conocido por su postura proisraelíe y por no condenar los asentamientos judíos en territorio ocupado.

En el texto, titulado "Embajador de EEUU afirma que Israel tiene derecho a anexionarse partes de Cisjordania", se cita a Friedman diciendo lo siguiente: "Bajo determinadas circunstancias, creo que Israel tiene un derecho a retener parte de, pero improbablemente toda, Cisjordania".

Una afirmación que, según el propio medio, "abre la puerta a una aceptación estadounidense que sería un acto enormemente provocativo".

Friedman también acusa a los palestinos de utilizar "presión masiva" para impedir a líderes empresariales acudir a la conferencia económica que la Casa Blanca impulsa en Baréin, donde se espera se hagan propuestas económicas para el caso de que estos acepten el plan de paz que prepara la Administración Trump, algo que se han negado a hacer sin siquiera conocerlo.

El embajador admitió que la propuesta de paz que prepara un equipo en Washington encabezado por el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los palestinos, pero no se espera que lleve a una solución permanente del conflicto.

Preguntado por la posición de EEUU en el caso de que Israel extienda su soberanía a todos o parte de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, Friedman respondió que no hay una decisión hasta que se conozca "cuánto, en qué términos, por qué tiene sentido, por qué es bueno para la región y por qué no crea más problemas de los que soluciona".

La aceptación por parte de EEUU de una posible anexión parcial de territorio cisjordano pondría a Washington de nuevo en la dirección opuesta a la postura que ha mantenido hasta ahora y en contracorriente a la posición internacional, que no reconoce soberanía a Israel en los territorios ocupados y apuesta por establecer en ellos el futuro Estado independiente palestino.