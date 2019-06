Carlos Soler: "Estoy con ganas de afrontar este reto"

Las Rozas , 8 jun .- Carlos Soler (Valencia, 1997) se muestra ambicioso de cara al europeo Sub'21 de Italia y San Marino, que arranca el próximo 16 de junio. En una charla con EFE, el extremo asegura que tiene "ganas de afrontar este reto" ya que llega con un rol importante dentro de los planes del seleccionador Luis de la Fuente.

El internacional ya tiene experiencia en este tipo de torneos, aunque ahora tiene una situación muy diferente ya que hace dos años, en el de Polonia, llegó a última hora a la concentración y tan solo disputó un partido.

"Quizá no era mi momento. El grupo estaba hecho ya con muy buenos jugadores, con mucho nombre, que ahora están en la absoluta. Ahora llevo ya dos años con la Sub'21, con los mismos compañeros y llegamos al europeo con ganas de demostrar que somos un buen equipo", dijo a EFE.

Tras esta experiencia, Carlos Soler afronta este europeo con la voluntad de ser importante: "Personalmente estoy con ganas de afrontar este reto que va a ser un poco diferente al de hace dos años. Llego con un rol que no es el mismo, estoy jugando de inicio y con ganas de afrontarlo y que sea un buen europeo, clasificándonos para los Juegos Olímpicos y ojalá lo ganemos"

Su buena temporada en el Valencia, siento titular indiscutible en la banda derecha para Marcelino García Toral le ha hecho ganarse el puesto en una selección Sub'21 en la que, como él mismo reconoce, el estilo no es el mismo.

"Cambia porque en el Valencia tenemos otra forma de jugar, otro esquema, es 4-4-2 y aquí 4-3-3, y no tiene nada que ver. Aquí tenemos siempre o casi siempre la pelota. Luis me dice que intente lo que hago en el club con los matices tácticos que él me pide. Con él llevo menos tiempo, desde el sexto partido de clasificación, pero, como en el club, aquí juego por la derecha y a veces en la izquierda así que contento".

Soler reconoció que aún no ha hecho ninguna apuesta con sus compañeros en el caso de que España consiga el título, pero no lo descarta más adelante: "Igual en el europeo te puedo decir algo", concluyó.