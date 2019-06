El brexit no frena a británicos: lideran turismo y compra de casas en España

Madrid, 8 jun (EFECOM).- La incertidumbre en torno al "brexit" parece no haber enfriado los planes de los británicos a la hora de viajar y comprar en España, unos datos que vuelven a repuntar y que mantienen al Reino Unido como el primer país emisor de turistas a nuestro país, a la cabeza del gasto y de la compra de viviendas.

Pese a la salida de Theresa May de Downing Street y la amenaza de un posible "brexit" duro, Reino Unido sigue siendo el país que más turistas deja en España, por delante de Alemania y Francia, con cerca de 4,3 millones hasta abril y un ligero aumento del 0,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde comienzos de año, y con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional del Estadística (INE) del mes de abril, la llegada de turistas británicos a España ha crecido a un dígito todos los meses, salvo en marzo, cuando cayó un 4,3 %.

En enero subió un 1 %, en febrero un 2,3 % y en abril volvió a la senda de crecimiento con un 3,5 % más hasta concentrar más del 20 % del total de turistas internacionales que recibió España en dicho mes (7,2 millones).

Entre los destinos españoles favoritos para los británicos destaca Canarias (36,2 %); la Comunidad Valenciana (31,9 %); Andalucía (26,5 %) o Baleares (20,1 %).

A pesar de las dudas en torno a cómo será el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, los británicos son, además, los turistas extranjeros que más gastan en sus viajes en España.

De hecho, hasta abril el desembolso acumulado se acercaba a los 4.000 millones de euros, una cifra que se ha incrementado un 3,5 % con respecto a un año antes.

Solo en el mes de abril, el gasto de los turistas británicos en España creció un 8 % hasta los 1.302 millones y el "ticket" medio por viajero se situó en 884 euros, una cifra que, sin embargo, fue superada por los 1.250 euros que registraron los procedentes de los países nórdicos.

Aunque los británicos siguen a la cabeza en entrada de turistas a España y en gasto, es verdad que este último se ha ido reduciendo mes a mes conforme avanzaba el año. Si en enero el crecimiento era de casi el 8 %, en febrero se moderó al 3 % y en marzo cayó un 4,3 %, para repuntar en abril el 8 %.

También ocurre lo mismo con la duración de sus viajes, que se ha ido acortando mes a mes, pasando de una media de 9 días en enero a 6,8 en abril.

Para fidelizar a los turistas británicos y crear un "sentimiento de confianza" por encima de la incertidumbre que pueda generar el "brexit", Turespaña ha lanzado esta semana una campaña en redes sociales bajo el lema "We have Spain in common".

La iniciativa, que se suma a otras ya realizadas, pone en valor la oferta turística de España y va dirigida a familias con hijos, jóvenes que viajan en grupo y turistas séniors, a los que quieren trasladar que España está preparada para recibirles, tanto si están a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea como en contra.

Los británicos siguen siendo además los extranjeros que más vivienda compran en España (15.304 en 2018), una cifra que ha vuelto a incrementarse tras las caídas experimentadas entre finales de 2016 y comienzos de 2017, tras el referéndum por el "brexit".

Así, los británicos concentraron durante 2018 el 15,5 % del total de las compraventas realizadas por extranjeros en España, pese a que el "brexit" hacía temer inicialmente una caída, según reconoce el Colegio de Registradores de la Propiedad.