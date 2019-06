La Asamblea aprueba un presupuesto de 18,8 millones para 2019

Madrid, 8 jun (EFE).- La asamblea ordinaria de la Federación Española de Baloncesto aprobó este sábado por unanimidad las cuentas del ejercicio 2018, con un beneficio de 1,3 millones de euros, y el presupuesto de 18,8 millones para 2019.

La celebración de la Copa del Mundo Femenina de Tenerife ha sido una de las principales causas para el beneficio de 1.3 millones que ha obtenido la FEB en el pasado ejercicio, según explica la propia federación.

Para el ejercicio 2019 se ha aprobado un presupuesto de 18.8 millones con un beneficio previsto de algo más de 90.000 euros.

A la Asamblea, celebrada en un hotel de Madrid, acudieron el presidente de la Liga Endesa, Antonio Martín, y el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano.

Por medio de un vídeo, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, transmitió su enhorabuena al presidente Jorge Garbajosa "por el gran trabajo que estás realizando y por tu entrada en el Buró Central de FIBA Europa. Es un triple más que consolida tu trayectoria como directivo y como jugador".

Garbajosa tuvo un sentido recuerdo para "tres personas que ya no están con nosotros: el secretario general de FIBA, Patrick Baumann, el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Juan Martín Caño, y a la jugadora Carlota Eguskyza."

También presentó al nuevo director general de la FEB, Óscar Graefenhain, que agradeció al presidente la confianza y afirmó: "Me podré equivocar, pero espero que no sea por no haber escuchado a todos vosotros, a los protagonistas del baloncesto."

Antonio Martín hizo un repaso a la competición "con la repercusión espectacular de la Supercopa en Santiago de Compostela y una Copa del Rey histórica en Madrid, con toda la ciudad respirando baloncesto".

Garbajosa destacó el lema "Cumplimos objetivos, renovamos ilusiones" y señaló: "El superávit presupuestario, el fortalecimiento de las competiciones, la nueva imagen corporativa, la continuidad del éxito de nuestras selecciones, la mejora de las relaciones y el crecimiento de la presencia institucional, tanto en el ámbito nacional como internacional, la organización de grandes eventos internacionales y la puesta en marcha de nuevas iniciativas es ahora el esperanzador escenario en el que nos movemos."

Resaltó la organización de la Copa del Mundo Femenina: "Fuimos ambiciosos, pero también realistas y muy eficaces en la gestión. Por eso ahora podemos decir que ha sido la mejor de la historia de los mundiales femeninos y que, además, ha dado beneficios, con un retorno de 30 millones de euros e incrementando su prestigio como país organizador de eventos deportivos".

El presidente de la FEB también quiso hablar de las relaciones con FIBA y FIBA Europa y de la candidatura conjunta con Francia para el Eurobasket Femenino 2021 "de la que ya se está trabajando en las posibles sedes".

También subrayó la mejora de la "salud financiera de la FEB en un tiempo récord y con un beneficio de 1,3 millones de euros".