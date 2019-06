Alarza: "El objetivo a final de año es mantener el podio en el Mundial"

Madrid, 8 jun (EFE).- El español Fernando Alarza, subcampeón de Europa la temporada pasada y que ésta es segundo en el Mundial de triatlón, declaró a EFE, en víspera de la cuarta prueba del mismo, que se disputa este domingo en Leeds (Reino Unido), que "el objetivo a final de año es mantener el podio en el Mundial".

"Estamos segundos en el Mundial y el objetivo a final de año es seguir manteniendo el podio; ir acumulando buenas carreras, intentar ser lo más regular posible durante todo el año. Ése es el objetivo", manifestó, en conversación telefónica con Efe desde la citada localidad británica, Alarza, nacido hace 28 años en Talavera de la Reina (Toledo).

"La verdad es que tengo mucho ambición con miras a esta carrera, pero esta semana he estado lastrado por un buen resfriado que he cogido y un pequeño proceso asmático. Pero hoy, a 24 horas de la carrera, parece que estoy mucho mejor", indicó Fernando, medallista de bronce en el Mundial de 2016, que ocupa el segundo puesto en el certamen, a 454 puntos del francés Vincent Luis, líder de la general con 2.523.

"Y aunque igual no puedo rendir al cien por cien, espero hacerlo al 95 por ciento, algo que espero que me ayude a hacer una buena carrera; y al final, el objetivo es ése", comentó Alarza, olímpico en los Juegos de Rio 2016.

"La carrera de mañana seguro que será dura desde el inicio; porque seguro que la estrategia será la de hacer un pequeño corte en la natación; y que ese corte dé resultados en la bici y que se baje delante un grupito de unas diez o quince unidades a correr, con el objetivo de intentar dejar atrás a otros grandes corredores", opinó el talaverano, tercero hace dos años en la prueba del Mundial disputada en Leeds, por detrás de los hermanos Brownlee -Alistair, doble campeón olímpico, en Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016; y Jonathan, bronce y plata, respectivamente, en los citados Juegos-.

"Mi objetivo será intentar poder entrar en ese grupo delantero que creo que se va a hacer", apuntó Alarza, que este año ha sido tercero en la prueba inaugural de Abu Dabi, noveno en Bermudas y sexto en Yokohama (Japón).

"Otra opción será que se baje todo el mundo a correr al mismo tiempo y que haya que disputar la prueba en los últimos diez kilómetros. Pero bueno, Leeds siempre es una carrera dura y recuerdo que hace dos años, cuando hice bronce, por detrás de los hermanos Brownlee, que fue muy dura y exigente", comentó a Efe Alarza sobre la prueba de este domingo, la tercera del año que se disputará en distancia olímpica (1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bici y diez más de carrera a pie).

"Hay que estar concienciado para mañana de que así será. Creo que todo el equipo español está muy concienciado en ello, de que habrá que luchar en todo momento", apuntó el campeón mundial júnior de 2010, en Budapest.

"Hará una gran carrera aquel que no se rinda; porque en las carreras tan duras, aunque empieces muy bien, a veces se paga el esfuerzo en los últimos kilómetros, corriendo; y yo creo que no hay ni que confiarse al principio, ni tirar la toalla al final, porque todo puede cambiar", manifestó a Efe el segundo clasificado en el Mundial de triatlón.

"Y yo creo que todo el equipo español está concienciado de ello. Todos llegamos en un buen momento. Y creo que tanto (el gallego) Javi (Gómez Noya, quíntuple campeón del mundo), como (el mallorquín) Mario (Mola, triple ganador del Mundial) estarán, como siempre, en los puestos delanteros", indicó a Efe Alarza este sábado desde Leeds.

"Yo, como siempre, espero seguir con la regularidad de toda la temporada, que me permite ahora estar segundo en el Mundial", apuntó.

"Es verdad que quizás no llego en mis mejores condiciones; pero estas carreras hay que lucharlas con la mente; y habrá que ir a por todas, como en cada carrera. El objetivo, como siempre, es cruzar la meta habiéndolo dado todo", declaró a Efe Alarza. "Y si has dado todo al final de la carrera, no puedes pedir más. Pero si lo das todo, seguro que haces un buena carrera", concluyó.