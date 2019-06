Tokio se relaja por la buena deriva de las negociaciones entre EEUU y México

Tokio, 7 jun (EFECOM).- La Bolsa de Tokio subió hoy después de que la buena deriva de las negociaciones entre México y Estados Unidos, que estaría considerando retrasar la aplicación de aranceles a las importaciones del país vecino, animara a los inversores.

El índice de referencia Nikkei subió 110,67 puntos, un 0,53 %, hasta situarse en 20.884,71 enteros, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 7,48 puntos, un 0,49 %, hasta 1.532,39 unidades.

El parqué tokiota abrió la sesión al alza, contagiada por la subida en Wall Street propiciada por el aparente avance en las negociaciones entre los vecinos norteamericanos, con Washington cavilando la posibilidad de retrasar la aplicación del gravamen.

Los inversores del mercado japonés se sintieron aliviados por la tregua en la escalada de las tensiones comerciales y optaron por la recompra de algunas acciones, indicaron los analistas locales.

Los inversionistas se abstuvieron, no obstante, de realizar adquisiciones compulsivas, dado que EEUU no ha anunciado oficialmente su plan de posponer la imposición de aranceles del 5 % a las importaciones mexicanas, un gravamen que Washington planea aumentar progresivamente si no se frena el flujo de migrantes.

El sector del crudo y el carbón lideró las ganancias, seguido por el de maquinaria y las casas de valores.

Chiyoda, empresa de ingeniería especializada en la industria petrolera y del gas fue la que mayor avance experimentó entre los 225 valores del Nikkei, con un 8,44 %.

El sector tecnológico repuntó hoy tras las recientes pérdidas. El fabricante de semiconductores Advantest ganó un 5,08 % y su competidor Tokyo Electron escaló un 2,8 %.

En la primera sección, que engloba a las firmas con mayor capitalización, 1.499 valores avanzaron frente a 560 que retrocedieron, mientras que 82 terminaron la sesión sin cambios.