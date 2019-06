Robert Moreno: "Luis Enrique ha felicitado a Cazorla por su buen partido"

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Robert Moreno, segundo entrenador de la selección española, estuvo en contacto con Luis Enrique Martínez a través de un grupo de whatsapp en el móvil, donde el seleccionador transmitió un mensaje de felicitación a Santi Cazorla, por su partido ante Islas Feroe en su regreso a la Roja.

"Luis Enrique ha escrito un mensaje felicitando a Santi por lo bien que lo ha hecho. Estamos todos muy contentos por su vuelta. Sabemos de su calidad. Después del periplo que ha tenido que pasar para volver a sentirse futbolista, dar el rendimiento que ha dado esta temporada y volver a la selección y hacer lo que ha hecho hoy, es de un mérito increíble", valoró.

Cazorla es uno de los veteranos de la Roja, con varios jugadores con más de 30 años, que elogió Robert sin mirar más allá del presente. "Bendita madurez para ayudarnos", opinó.

"Al final nosotros no pensamos en lo que pasará dentro de un año, pensamos en clasificarnos. Luego hay momentos de forma que te hacen decidir los que tienen que venir. Los años pasan para todo el mundo y el rendimiento baja, si no Pelé y Maradona estarían jugando, pero es algo que no nos preocupa. Hay un grupo pero variantes de cinco o seis jugadores que vienen por su estado de forma", añadió.

El segundo técnico de la selección destacó la importancia de hacer evolucionar el estilo del toque y mostrar pegada. "Hay que evolucionar siempre. Nunca llega un momento en el que no te vas a mover y no creo que nunca lleguemos a decir ahora somos España y vamos a ganar. Lo que se trata es ser superior al rival con un estilo definido".

Restó importancia a que de los cuatro goles marcados ninguno fuese por los delanteros, así como a jugar en césped artificial. "Lo del césped ha sido algo anecdótico, por suerte. Para nosotros Isco es un delantero. A los delanteros se les valora por los goles, pero nosotros nos fijamos en otras cosas. Iago y Morata lo han hecho muy bien".

Por último, valoró que han cumplido el objetivo marcado. "Lo que nosotros queríamos hacer lo hemos conseguido. Queríamos meter muchos jugadores entre líneas para juntarlos y abrir espacios para Gayá y para Jesús Navas. Al final han podido marcar un gol cada uno. Hemos trabajado la estrategia, ha funcionado en el primer gol. Nos vamos muy contentos".