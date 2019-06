Putin considera a Zelenski buen actor, pero evita valorarlo como presidente

San Petersburgo , 7 jun .- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó hoy la esperanza de reunirse algún día con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, y señaló que este es un buen actor, pero una cosa es actuar y otra dedicarse a otro cometido.

"Escuchen, no conozco a esta persona, espero que algún día nos conozcamos. A juzgar por todo, es bueno en lo que ha hecho hasta ahora, es un buen actor. Pero una cosa es actuar y, otra cosa, hacer algo diferente", dijo.

Preguntado al respecto en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin comentó que no felicitó a Zelenski porque "él mantiene una retórica determinada: nos califica de enemigos, agresores".

"Él debe definir de algún modo qué quiere lograr, qué quiere hacer", añadió.

Según Putin, para actuar es necesario tener talento, incluido el de la transfiguración, pero para dedicarse a asuntos de Estado se requieren otras cualidades: "experiencia, conocimientos, saber ver los principales problemas y hallar las herramientas para solucionarlos".

Además, a juicio del mandatario ruso, se necesita saber reunir a personas capaces en un equipo, creer en ellas, darles la posibilidad de pensar con libertad, proponer y elegir soluciones y explicar a millones de personas los motivos de su conducta durante la toma de estas decisiones.

Pero lo más importante, afirmó, "es tener el valor y la firmeza de carácter para asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones".

"No digo que el señor Zelenski no tenga estas cualidades, bien puede tenerlas, quizás no tenga suficiente experiencia, pero eso se adquiere. ¿Tiene las otras cualidades que enumeré? Muy posible, pero yo no lo sé", manifestó.

Indicó que él no se ha negado a mantener contactos con el mandatario ucraniano, pero nadie se lo ha propuesto.

Zelenski, que fue investido presidente de Ucrania el mes pasado, anunció en su primer discurso como jefe de Estado que su "primerísima tarea" es lograr el alto el fuego en el Donbás y solucionar el conflicto "sin pérdida de territorios".

Subrayó asimismo que la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, y la región del Donbás, escenario de un conflicto que estalló en el mismo año, son territorio ucraniano y prometió recuperarlos porque pertenecen a Ucrania "por derecho".