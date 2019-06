PSOE y Más Madrid invitan a Podemos y Cs a una mesa de trabajo por el cambio

Madrid, 7 jun (EFE).- El candidato del PSOE-M a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acordado con el cabeza de lista de Más Madrid, Íñigo Errejón, crear una mesa de trabajo "hacia un cambio de Gobierno" a la que invitan a unirse a Podemos y Ciudadanos.

"Vamos a trabajar para ver en qué modo podemos conformar unas líneas de acción y de actuación hacia un cambio de Gobierno que nosotros trabajaremos hasta el último momento por lograr", ha dicho Gabilondo en una rueda de prensa celebrada tras la reunión con Errejón dentro de la ronda de contactos para formar Gobierno.

Para ello, han acordado crear una mesa "con carácter político" con cinco líneas de trabajo: regeneración democrática, lucha contra la desigualdad, defensa de las políticas públicas, "efectiva igualdad" entre hombres y mujeres y transición ecológica.

"Esperaría que Ciudadanos se sumara también. Si tiene otra opción, respetado queda", ha dicho Gabilondo.

Sobre Podemos, ha comentado que no se cierran a que puedan estar presentes también.

"Esperemos que sí", ha añadido el portavoz socialista, que no cuenta con el PP ni con Vox para esta mesa de trabajo, para la que todavía no hay fecha de arranque ni un equipo definido de negociación.

Por su parte, Errejón ha comentado que invitan "al resto de grupos a ampliar esa mayoría para que sea suficiente para formar Gobierno".

A su juicio, Ciudadanos "tiene que tomar una decisión histórica" y podría cometer "un error histórico si decide que el PP de la corrupción tiene que seguir atrincherado en la Comunidad de Madrid de la mano de una formación como Vox".

Por otro lado, Gabilondo y Errejón han acordado en su reunión, de aproximadamente una hora de duración, crear una mesa "técnica" para abordar la composición de la Mesa de la Asamblea de Madrid, que será constituida en el pleno del próximo martes.

Este mismo viernes mantendrán la primera reunión de esta mesa, con la que aspiran a reflejar en el órgano del Parlamento madrileño la "proporcionalidad" de los resultados electorales, aunque Gabilondo no ha concretado cuántos puestos corresponderían a cada grupo parlamentario.

Gabilondo fue el ganador de las pasadas elecciones autonómicas al quedar en primer lugar con 37 escaños, pero tiene difícil gobernar porque la suma de los diputados del PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) alcanza la mayoría absoluta.

En la rueda de prensa tanto él como Errejón han resaltado que la suma de los diputados de PSOE-M y Más Madrid (57) es superior a la de los escaños del PP y Ciudadanos (56), que son los otros dos grupos dispuestos a llegar a un acuerdo y a quienes podría sumarse Vox.

"No me abrí ni quiero abrir falsas expectativas, las cosas son difíciles", ha reconocido Gabilondo, que ha asegurado que lo que pase en el Ayuntamiento de Madrid "no interfiere para nada" en las negociaciones para el Gobierno regional.