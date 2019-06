Polacos de PiS rechazan sumarse a bloque euroescéptico propuesto por Salvini

Varsovia, 7 jun (EFE).- El plan del ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, de crear un gran bloque euroescéptico en el Parlamento Europeo no convence a los nacionalistas del partido polaco Ley y Justicia (PiS), que rechazan sumarse a esta coalición y se mantendrán en su grupo junto con los conservadores británicos.

"Nosotros no somos un partido euroescéptico, sino eurorrealista, queremos reformar la Unión Europea", aseguró a Efe el eurodiputado de PiS Zdzislaw Krasnodebski, quien también destacó la posición de Salvini y la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen hacia Rusia como la otra gran causa para este distanciamiento.

La Agrupación Nacional de Le Pen y La Liga de Salvini presumen de buenas relaciones con Rusia, algo que PiS, impregnado de la tradicional desconfianza polaca hacia Moscú, no comparte.

"En PiS no creemos en el rol positivo de Rusia, ni vemos a este país como defensor de los valores tradicionales. No nos gusta la influencia de Rusia, creemos que es peligrosa no sólo en partidos de la derecha, sino también en formaciones del centro político", explicó Krasnodebski.

Ley y Justicia, que consiguió 26 escaños (de los 51 de Polonia) en las pasadas elecciones europeas, defiende los valores católicos tradicionales y propone una reforma de la UE para reforzar el papel de los Estados, aunque tiene como credo el absoluto rechazo a lo que consideran "expansionismo" ruso.

"Por supuesto que tenemos cosas en común con Salvini y con parte del Partido Popular Europeo, lo que permitirá que lleguemos a coaliciones para temas concretos", señaló Krasnodebski.

Salvini visitó Varsovia el pasado enero para intentar convencer a PiS de sumarse a un gran movimiento euroescéptico en el Parlamento Europeo con el objetivo de dar más poder a los Estados miembros y frenar la inmigración ilegal, algo que el político italiano considera más relevante que la preocupación sobre Rusia.

Sin embargo, Ley y Justicia permanecerá en su actual grupo en la Eurocámara, los Conservadores y Reformistas (hoy el quinto grupo en número de escaños), donde además del partido conservador británico se integran otras formaciones como Hermanos de Italia o el Foro de la Democracia de Holanda.

"Esperamos que Vox anuncie pronto que se suma a nuestro grupo, ya que compartimos muchos valores y puntos de vista", aseguró el eurodiputado de PiS al referirse a la formación ultraderechista española.

Krasnodebski no negó que PiS también mantiene la puerta abierta para el partido de Viktor Orban, Fidez, que sería un socio "natural" en la Eurocámara, aunque "por pragmatismo político" es de esperar que el primer ministro húngaro mantenga su vinculación con el Partido Popular Europeo, dijo.

"No descartamos que en el futuro, si la presión se incrementa sobre Fidez, la formación húngara acabe uniéndose a nuestro grupo", vaticinó el eurodiputado polaco.