Pionero, histórico o maestro:así califican a Ibáñez Senador en redes sociales

Madrid, 7 jun (EFE).- Los adioses a Chicho Ibáñez Serrador han convertido las redes sociales en un homenaje 2.0 al maestro de la televisión, un escenario virtual al que se han asomado políticos, actores, entidades o el propio ministro de Cultura, José Guirao, quien le ha calificado de "pionero del cine de terror".

"Se va una persona muy especial, un creador que nos hizo reír y pasar miedo. Fue un pionero del cine de terror e inventó formato televisivos que toda España recuerda. Su ingenio se echará de menos", ha lamentado Guirao desde la cuenta oficial del ministerio de Cultura y Deporte.

Unas palabras cuyo contenido ha sido el mismo que otros mensajes, como el del actor malagueño Antonio Banderas, quien en su cuenta personal de Twitter ha expresado que hoy es un "día triste para la cultura" y le ha agradecido al cineasta el "extraordinario legado y los buenos momentos de entretenimiento" que nos ha dejado.

Convertido en tendencia en esta red social en España, el guionista de "Ocho apellidos vascos", Diego San José, también ha recordado un episodio del año 2002, cuando vivía en Irún y quería hacer un cortometraje de terror.

"Sin presupuesto, sin contactos, pero me alucinaba la idea de arrancar con la presentación de Ibáñez Serrador. Le escribí a su productora. Total, no me iba a responder jamás. Era imposible. Y después llegó esto", ha escrito San José en un mensaje en el que muestra la carta firmada por el propio Ibáñez en la que le da su apoyo y le dice que esa misma noche leerá el guión del corto.

El que fuera presentador en la última etapa del "Un, dos, tres" (2003-2004), Luis Larroderas solo ha utilizado tres palabras para despedirse de Chicho: "Gracias, jefe. Siempre". Y el también actor y presentador, Carlos Latre lo ha calificado de "maestro, amigo, padrino, consejero, mentor y tantas cosas más".

Desde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también se han despedido del padre de la calabaza más famosa de nuestro país, Ruperta, un creador de "innato talento" que "revolucionó y modernizó la ficción televisiva y cinematográfica" de nuestro país.

Desde el mundo de la política los principales líderes tampoco han querido perder la oportunidad de rendir homenaje al creador del "Un, dos tres...responda otra vez".

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que "sus programas entretuvieron a generaciones y son hoy referencia para la profesión"

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha considerado a Ibáñez Serrador como "un genio del cine, maestro de una generación de cineastas y pionero de la televisión". "Mi sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de la profesión. Descanse en paz", apunta en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En esta misma red social, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado su pésame a la familia, amigos y compañeros de profesión de este "histórico" del cine y la televisión. "Su gran legado permanecerá siempre en la memoria colectiva de millones de españoles", agrega.

"Nos ha dejado Chicho Ibáñez Serrador, un creador de la televisión, el teatro y el cine que marcó a varias generaciones", ha escrito, por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.