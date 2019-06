Miles de argelinos protestan en primer viernes desde suspensión de elecciones

Argel, 7 jun (EFE).- Decenas de miles de argelinos se manifestaron hoy por decimosexto viernes consecutivo y el primero desde la suspensión de las elecciones presidenciales, en rechazo a la propuesta del jefe de Estado interino, Abdelkader Bensalah, para lanzar un diálogo entre los diferentes actores políticos y la sociedad civil.

Acompañados por pancartas con mensajes como "no hay diálogo con los impostores" o "no a las elecciones con la mafia", los manifestantes reclamaron una transición democrática con representantes del pueblo y no del antiguo régimen, como Bensalah o Ahmed Gaid Salah, jefe del Ejército convertido en el hombre fuerte del país desde la forzada dimisión del antiguo presidente, Abdelaziz Buteflika.

El centro de Argel, protegido por un importante dispositivo policial, se lleno de cientos de miles de ciudadanos que comenzaron a llegar a la capital desde las 7 de la mañana desde numerosas ciudades del país.

Como cada viernes desde el pasado 22 de febrero, una marea humana apareció a las 14,00 horas locales, al termino de la oración, comenzando desde la tradicional plaza Primero de Mayo.

"No hay diálogo con los impostores" se puede leer en una gigante pancarta o "no a las elecciones con la banda" y "banda vete", mientras que los manifestantes repitieron "Hartos de este poder" o "Liberad Argelia".

"El discurso fue un mensaje claro de que la mafia continúa y está tratando de ganar tiempo. Así no queremos elecciones ni ahora ni después", declaró a Efe Smail, un argelino de 47 años que asiste desde el comienzo de las protestas junto a sus amigos.

El pasado 2 de junio, el Consejo Constitucional declaró la "imposibilidad" de celebrar los comicios, tal y como estaban previstos el 4 de julio, por falta de candidatos serios.

Bensalah pronunció anoche un mensaje a la nación para instar a la clase política y a la sociedad civil a un diálogo "consensuado e inclusivo" con el objetivo de preparar la "hoja de ruta" de la próxima cita electoral, todavía sin fecha fija.

El presidente interino manifestó su intención de continuar a la cabeza del Estado hasta que se celebren las elecciones "en un plazo razonable y sin perder tiempo".

El movimiento inédito de protestas populares que sacuden el país magrebí desde el pasado 22 de febrero mostró su rechazo -cada viernes- a la celebración de estos comicios estimando que el futuro presidente será elegido por gente cercana al antiguo poder por eso reclama su salida.

Manifestaciones similares tuvieron lugar en diferentes ciudades argelinas entre otras Orán, Sidi Bel Abbed, Mostaganem, Yelfa, Msila, Constantina, así como Annaba y en la región de la Cabilia.