Martínez: "La identificación con la afición vale mucho más que un ascenso"

Granada, 7 jun (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, aseguró este viernes que "la conexión y la identificación con la afición" lograda esta temporada por su equipo vale "mucho más" que el ascenso a LaLiga Santander alcanzado ya de forma matemática.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alcorcón en el Nuevo Los Cármenes, el último del curso, Martínez destacó que es el partido "soñado" por cualquier equipo, "el mejor partido del mundo para afrontar" después de vivir "una emotividad desbordante, porque conseguir el ascenso directo a falta de una jornada es extraordinario".

Sobre los festejos vividos y el posible once del sábado, el técnico reconoció que no sabe aún a qué jugadores va a alinear ante el Alcorcón porque, tras ascender en Mallorca, jugaron "otro 'partido', y el miércoles ya en Granada otro y ayer otro, y la recuperación pese a ser con hielo no fue la más adecuada".

"El grupo quiere jugar y vamos a intentar ser lo más justos posibles para que jueguen todos. Nosotros queremos ganar, queremos disfrutar y compartir con el granadinismo, aunque nuestras armas van a ir más por la emotividad", admitió en un tono más serio.

Diego Martínez afirmó que van a intentar estar "lo más concentrados posible" y a su "mejor nivel" en un choque que "seguramente se juegue con menos ritmo del habitual", y no ocultó que "la presión de los últimos partidos ha perjudicado en algunos momentos al juego del equipo".

"Es tan bonito lo que vivimos estos días que no quiero que llegue mañana. Vamos a disfrutar de todo esto porque nos lo hemos ganado a pulso", recalcó el técnico, quien incidió en que han sido "un equipo más allá de nombres propios" y en que "el compromiso y la generosidad" están detrás del éxito.

Añadió que lo que ha vivido en estos días de fiesta con la afición "va más allá de todo lo deportivo" y que "tiene que ver con lo que contagia y emociona el equipo", ya que "despertar un sentimiento" ha sido la "gran victoria".

"La conexión y la identificación que hemos tenido con la afición vale mucho más que un ascenso. El equipo ha transmitido, emocionado y logrado lo que pedíamos en nuestra primera rueda de prensa, todavía no somos conscientes de lo que han hecho estos jugadores", subrayó.

El entrenador gallego no quiere pensar en la próxima temporada, en la que seguirá en LaLiga Santander al frente del Granada, porque ahora es el momento de "analizar el proceso para sacar aprendizajes", aunque tiene claro que "los valores de este equipo hay que impulsarlos hacia el futuro".