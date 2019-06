Lozano: "No podemos poner el cansancio como excusa"

Barcelona, 7 jun (EFE).- El capitán del Barça Lassa, Sergio Lozano, cree que aunque es "una realidad" que su equipo lleva más partidos en sus piernas que ElPozo Murcia, su rival en el 'playoff' final de la LNFS, el cansancio no puede servirle de coartada si pierden la serie.

"Es una realidad que hemos jugado más partidos que ellos esta temporada, pero no vamos a buscar excusas. La ilusión de ganar un título tiene mucho mas valor y mucho más peso. Habrá momentos en los que seguramente acusaremos el cansancio, pero afortunadamente tenemos una plantilla de quince jugadores y, si uno está cansado, ya entrará otro", argumentó Lozano en el acto de presentación de la final, que se celebró este viernes en el Camp Nou.

El equipo de Andreu Plaza ha necesitado los tres partidos ante el Levante, en cuartos, y el Palma Futsal, en semifinales, para alcanzar la séptima final de su historia. En ambas eliminatorias, el apoyo del Palau Blaugrana fue fundamental.

En este sentido, Lozano reconoció que existe "una conexión especial" con el Palau: "En los momentos difíciles de cuartos y de semis, ellos nos han llevado en volandas. Sin ellos, seguramente no estaríamos hoy aquí".

"El factor cancha te da una pequeñita ventaja, como se ha demostrado en los últimos años (en las finales ante el Inter Movistar), donde jugar el quinto partido fuera nos impidió no ganar ninguno de los títulos, pero no es determinante. ElPozo es capaz de ganar aquí y nosotros somos capaces de ganar en Murcia", añadió el ala azulgrana.

Tras perder las tres últimas finales de la LNFS y levantar esta temporada la Copa de España y la Copa del Rey, el Barça Lassa puede lograr el triplete nacional e iniciar un nueva era en el fútbol español.

Sin embargo, Lozano no quiere pensar más allá de la final que empieza mañana. "Es una final, la oportunidad de ganar un título. Y no sé si voy a poder tener otro oportunidad de ganar una Liga. No pienso en que puede o no ser el inicio de un ciclo ganador. Esto es deporte y podemos perder, aunque para nosotros sería histórico lograr el triplete", afirmó.

Lo que si garantizó el capitán del Barça Lassa es que tanto él como sus compañeros lo darán todo, como siempre: "La gente que viene al Palau sabe que somos un equipo que, pase lo que pase, va a morir en la cancha. Y, a veces, eso nos da para ganar y, a veces, nos da para perder en la tanda de penaltis".

Para su entrenador, Andreu Plaza, pase lo que pase ante ElPozo Murcia, la temporada de su equipo habrá sido buena. "Llevamos tres finales, hemos ganado dos títulos y conseguido el billete para Europa, aunque para vosotros lo lógico es que ganemos esta final y, si no la ganamos, diréis que la temporada es mala", opinó.

Plaza destacó que su jugadores llegan a la cita "con mucha ilusión" y "mentalizados" para disputar una serie larga, aunque reconoció que su equipo quizá se encuentre "un poco más al límite físicamente" que los murcianos. "Aunque, cuando juegas finales como éstas, el físico pasa a un segundo plano", apostilló.

En el banquillo rival tendrá a Diego Giustozzi, el entrenador que hizo campeona del mundo a Argentina en 2016, aunque Plaza negó que sea más estimulante intentar derrotar a un campeón del mundo.

"Ganarle a él va a ser como ganar a cualquier entrenador. Yo lo que quiero es ganar, me da igual quién esté al otro lado", apuntó el preparador catalán, quien apuntó que "ganar y perder es un hilo transparente" y advirtió que "cada partido con ElPozo es un partido al límite".