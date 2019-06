Letrado de migrante fallecida en CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

Madrid, 7 jun. (EFE).- El letrado de la familia de Samba Martine, la migrante fallecida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en 2011 ha dicho hoy que la "evitable" muerte de la mujer se debió a las "imprudencias" de los médicos que la trataron. "Sus síntomas no eran banales, se banalizaron", ha añadido.

No haber cumplido los protocolos médicos pautados para atender a los internos, no haber preguntado a Samba por sus antecedentes personales y familiares y no haberle hecho ninguna prueba ni haber emitido ningún diagnóstico son algunas de las causas que, según el abogado, produjeron el "fatal" desenlace de la mujer.

Así lo ha dicho Víctor Díaz en la presentación de su informe final en el Juzgado de lo Penal 21 de Madrid, en el juicio a Fernando H.V, uno de los médicos que atendieron a Samba -los otros dos, también acusados, están prófugos- desde su llegada al CIE de Aluche el 12 de noviembre de 2011 hasta su fallecimiento el 19 de diciembre del mismo año.

Por estos hechos, por los que la Fiscalía no pide pena para el acusado, el letrado solicita un año y medio de prisión e inhabilitación de tres años y medio por homicidio imprudente porque, según ha dicho, la actuación concreta del doctor provocó que la situación de la interna "empeorase gravemente".

Samba, que era seropositiva aunque los doctores del CIE nunca lo supieron porque "ni le preguntaron ni le hicieron pruebas", sufrió una infección "muy grave", la criptococosis, que finalmente le causó la muerte.

En la misma línea se ha manifestado la abogada de la acusación popular, ejercida por la ONG Ferrocarril Clandestino, quien solicita para el doctor dos años de prisión, y quien ha dicho que al médico "no se le imputa el no diagnóstico de la criptococosis sino no haberle hecho diagnóstico alguno".

La letrada ha insistido en la falta de actuación de los responsables, y ha asegurado, basándose en las declaraciones de los testigos en el juicio, que "todo el mundo veía que Samba estaba muy mal, menos el cuadro médico del CIE".

La Fiscalía ha pedido la absolución del doctor pues entiende que, tal como manifestó el acusado, con los síntomas que presentaba la víctima "todo apuntaba a la gripe", por lo que entiende que "no hubo mala praxis".

El fiscal ha reconocido que la "deficiencia del sistema" llevó a la "desgracia" de la muerte de Samba, pero ha reiterado en varias ocasiones que "eso no se puede achacar a Fernando H.V".

La defensa del acusado se ha adherido a la versión del fiscal y ha añadido que "no se le pueden exigir conocimientos especialistas sobre VIH o enfermedades infecciosas raras" al doctor, que se dedica a la medicina general, y ha pedido al juez que no se "juzgue la historia partiendo del final".

El acusado ha hecho uso de su última palabra para insistir en que "en ningún momento" fue consciente de "algo tan importante" como que Samba padecía Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

A la salida del juzgado, el tío de la interna, que ha presenciado la sesión, ha dicho a los periodistas que "confía en que en España se haga justicia por las imprudencias", y ha recordado a Samba como "la esperanza de toda la familia, una mujer muy inteligente".