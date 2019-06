Globalia ultima un proyecto hotelero en Panamá con 400 habitaciones

Medellín , 7 jun .- Globalia está a punto de alcanzar un acuerdo para abrir un hotel en Panamá, de 400 habitaciones, en régimen de gestión o alquiler, con opción a compra en tres años, para apoyar la ruta inaugurada esta semana por su división aérea, Air Europa, entre Madrid y el país centroamericano.

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha aprovechado su visita a Panamá, por la apertura de la nueva ruta, para reunirse con el propietario del inmueble y espera que el proyecto llegue a buen puerto. "Además, lo necesitamos", ha agregado.

El establecimiento, que se explotaría bajo la marca Be Live, la división hotelera de Globalia, sería su cuarto destino vacacional en El Caribe, alternativo a Cancún (México), Punta Cana (República Dominicana) y Cuba, ha explicado.

Globalia estudia también oportunidades de negocio hotelero en Cartagena de Indias (Colombia), donde está "ya casi llegando a un acuerdo" con el propietario de una torre recién construida que el grupo explotaría en régimen de gestión.

El objetivo de la empresa es contar con hoteles en cada destino al que vuela.

"Si podemos tener una implantación hotelera en todos los sitios adonde vamos -en Lima, Buenos Aires, Montevideo o Asunción, entre otros- hay que intentarlo" y acompañarla de una programación del tour operador Travelplan (su división mayorista) para llevar a turistas.

Dos días antes de inaugurar la ruta panameña, Air Europa inició sus operaciones a la ciudad colombiana de Medellín, donde"ahora, según Hidalgo, deben consolidarse.r

Según Hidalgo, los consumos propios generados por los aviones y las tripulaciones ayudan a llenar y posicionar los hoteles, al aportar un 20 % de garantía directa, con lo que "siempre se podrá sacar adelante cualquier tipo de inversiones en este sentido".

En Argentina, Globalia gestionará dos hoteles en Iguazú -adonde volará dos veces a la semana a partir de agosto-, uno de ellos recién inaugurado y otro, que aún no está acabado, ha explicado el director de Desarrollo Internacional del Grupo, Lisandro Menú-Marque.

En cuanto a Buenos Aires, donde Globalia lleva un tiempo buscando oportunidades de negocio, el directivo ha precisado que es un tema a largo plazo y que ahora es importante apostar por un destino internacional como Iguazú, con vuelo y hotel, para hacer un paquete atractivo al turista europeo.

Hidalgo estaría interesado en volver a tener un hotel en Madrid, donde había buenas oportunidades de negocio hace siete años, pero el mercado "se ha complicado mucho" desde entonces".

El empresario ha descartado la entrada del grupo en apartamentos turísticos: "No es nuestro negocio y, además, yo nunca he copiado de nadie, yo atiendo a mis cosas con mis ideas y no voy a hacer lo que hacen otros, sino todo lo contrario".

Hidalgo tiene sus propios proyectos inmobiliarios, al margen del grupo, centrados en República Dominicana y en Andalucía, su megaproyecto de 18 hoteles (17.500 habitaciones) en un terreno de 10 millones de metros cuadrados en Punta Romana, al lado del Rio Cumayasa y frente a la Isla Catalina, anunciado el año pasado, "está ahora paralizado", a la espera de encontrar un socio directo, ha explicado.

En la Costa del Sol, Hidalgo tiene en propiedad 2,5 millones de metros cuadrados de terrenos en Estepona, que en su día vendió y ahora ha recomprado.

Su objetivo es desarrollar allí cuatro proyectos que incluirán campos de fútbol con hoteles adyacentes para concentraciones de equipos deportivos, golf y hasta un puerto deportivo. "Es lo que tengo ahora en la cabeza y lo voy a realizar", aunque ha evitado dar más detalles.