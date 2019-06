Giustozzi: "Quiero ganar por mucha gente que fue señalada injustamente"

Barcelona, 7 jun (EFE).- El entrenador de ElPozo Murcia, el argentino Diego Giustozzi, aseguró este viernes que quiere ganar el título de la LNFS, sobre todo, para aliviar el trato injusto que, según él, han sufrido sus jugadores.

"Cuando arrancamos éramos unos y a base de sufrir hemos llegado acá. Me gustaría ganar el título por mí, pero mucho más por mucha gente que sufrió y fue apuntada con el dedo injustamente", explicó en la presentación de la final de la LNFS que su equipo disputará ante el Barça Lassa.

Por su parte, el capitán del conjunto charcutero, Miguel Sagayo 'Miguelín', que todavía no sabe lo que es ganar un título de LNFS (los murcianos llevan sin hacerlo desde 2010), apuntó a la unidad como clave para hacerse con la serie y sostuvo que este trofeo "es el más especial de todos".

"Llegamos con mucha ilusión de ganar el primer punto aquí, y luego el segundo. Y creo que hay equipo para ello. Estoy convencido de que podemos llevarnos el título de Liga", resumió 'Miguelín'.

Giustozzi, que vive su primera temporada en el banquillo de ElPozo tras ganar el Mundial de 2016 a los mandos de la selección argentina, apeló a la importancia de mantener a sus hombres convencidos de seguir practicando el mismo fútbol que el resto de la temporada.

"Me dolería mucho llegar a esta instancia y no ser los mismos que durante todo el camino. Eso me dolería más que amoldarnos a un jugador, como Ferrao. Aunque obviamente tenemos que encontrar algo distinto, porque no podemos esconder que en cuatro partidos esta temporada no les pudimos ganar", recordó.

Durante la liga regular, los dos enfrentamientos entre el Barça y los murcianos se saldaron con empate. En la Copa del Rey, los azulgranas apearon a ElPozo en los cuartos de final, en los penaltis, y en la Copa de España, los pupilos de Giustozzi perdieron la final también a manos de los catalanes (2-1).

Pese a todo, 'Miguelín' reafirmó su convencimiento en las posibilidades de su equipo en esta final. "Hemos demostrado durante toda la temporada que somos exigentes, exigimos mucho al rival en cada jugada. Queremos ganar, somos ganadores y esa es nuestra mejor baza", avisó.

El ala se mostró satisfecho con la campaña de su equipo, en sus palabras "muy buena y muy regular", aunque reconoció que, de perder esta final, como siempre que no se ganan títulos, "habría que exigirse un poco más".

Sin embargo, el técnico pimentonero no quiso pensar en un desenlace negativo. "A finales de junio tendremos que valorar las cosas que hemos hecho bien y lo que tenemos que corregir. Ganemos o no, habrá cosas que corregir y mejorar. Pero no quiero hacer valoraciones anuales a un día de una final", zanjó.