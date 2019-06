Fabián debuta con la absoluta: "Es un sueño desde pequeño"

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Fabián Ruiz debutó en la goleada de España a Islas Feroe (1-4) como internacional absoluto, cumpliendo "un sueño que tenía desde pequeño" y agradecido a Luis Enrique Martínez por darle una segunda oportunidad tras perderse la primera a causa de una gripe A.

"Estoy muy contento por el debut. Es un sueño que tenía desde pequeño que se ha hecho realidad", dijo en la zona mixta del estadio Trosvollur. "Me he encontrado muy bien. Al lado de estos jugadores es más fácil jugar", añadió.

Fabián agradeció la confianza del cuerpo técnico y la ayuda de sus compañeros del Nápoles para lograr el sueño. "Fue triste quedarme sin poder jugar en la anterior convocatoria pero, tras recuperarme, solo pensé que tenía que seguir haciéndolo bien para tener una nueva oportunidad. Han vuelto a confiar en mi y lo agradezco".

"Gracias a todos mis compañeros del Nápoles he llegado a la selección y gracias a toda mi familia y mis amigos que me han apoyado mucho cuando lo he pasado mal", sentenció.