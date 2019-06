Experto pide que los medios aborden el suicidio pero huyendo de amarillismos

Vitoria, 7 jun (EFE).- El presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, Andoni Anseán, ha asegurado este viernes que una de las medidas preventivas más eficaces para evitar conductas suicidas es hablar del tema en los medios de comunicación pero desde un enfoque "positivo" y huyendo de "amarillismos y del morbo".

Ansean ha participado en Vitoria en una jornada organizada por la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Asafes) titulada "Rompiendo el tabú del suicidio" organizada la misma semana en la que el Gobierno Vasco ha presentado un plan para prevenir estas conductas que suponen la primera causa de muerte no natural en España.

Según los datos que se han recordado en las jornadas, en España diez personas se suicidan diariamente y aproximadamente el 75 % son hombres.

El presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio se ha mostrado en contra de que los medios de comunicación "oculten" esta problemática y ha abogado por que se cuenten historias de recuperación, en las que se ponga en valor que siempre hay una salida para evitar los suicidios y que es un problema que concierne a toda la sociedad y que es "abordable".

Hay que huir, ha insistido, de los tabúes que existen, de amarillismos y de dramatismos, pero como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recordado, una de las medidas preventivas eficaz es dar un buen enfoque informativo sobre estas conductas.

Anseán ha denunciado que no exista a nivel estatal un plan de prevención del suicidio demandado desde hace muchos años y ha lamentado que en la anterior legislatura se frustrara esta iniciativa con la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón, que defendió la puesta en marcha de una estrategia o de un plan específico sobre la materia.

Además, desde 2012, ha recordado, se han presentado dos proposiciones no de ley en el Congreso reclamando un plan nacional pero esta reivindicación "sigue en los cajones".

Ha dicho que hay una total "indefinición" sobre el abordaje institucional y político necesario para implantar acciones de prevención del suicidio a nivel estatal y ha confiado en que este tema esté encima de la mesa del próximo Gobierno.

"Llevamos años reivindicando que la prevención del suicidio tiene que ser una prioridad estatal, tiene que haber una estrategia o un plan estatal que trascienda lo sanitario", ha incidido.

Anseán ha puesto en valor los planes específicos que han implantado varias comunidades autónomas, pero ha reconocido que los efectos de sus acciones en la reducción de suicidios no se pueden evaluar aún porque son estrategias "a largo plazo".

Ha incidido en la necesidad de que estos planes trasciendan el sector sanitario e impliquen a todos los ámbitos y a toda la sociedad, en especial a la educación porque muchos factores de riesgo de estas conductas comienzan o se originan en las primeras fases educativas.

La jornada ha sido inaugurada por la consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien ha señalado que "se debe hablar" sobre el suicidio y romper "el tabú del silencio" que se impone sobre estas conductas y ha defendido que ello también se haga desde los medios de comunicación "sin sensacionalismo, sin amarilleo y con rigor".

Ha señalado que las muertes por suicidio son superiores a las de las de los accidentes de tráfico, sobre las cuales sí se hacen campañas de concienciación e información, mientras que sobre las primeras "no se habla" y si no se citan parece que no existen.