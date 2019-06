El PP estudia las exigencias de Cs en un ambiente negociador "muy positivo"

Valladolid, 7 jun (EFE).- El PP de Castilla y León mantiene en estudio las exigencias de regeneración democrática planteadas por Cs en la negociación sobre la gobernabilidad de la Comunidad, entre otras las vinculadas con la limitación de mandatos de aplicación inmediata, en un ambiente que consideran "muy positivo".

Ha sido el integrante de la comisión negociadora del PP Carlos Fernández Carriedo quien ha declarado este viernes que su partido está "hablando" sobre las exigencias de Cs, durante su visita a Segovia como consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones.

Carriedo ha mostrado su optimismo sobre la marcha de las conversaciones y ha confiado en que el "interés" de ambas partes en que haya un acuerdo de gobernabilidad permita avanzar, aunque no ha detallado cómo ha recibido el PP la medida concreta que supondría apartar ya a los presidentes de las diputaciones de Burgos, Valladolid y Salamanca, además de los alcaldes de Burgos, Palencia y Aranda de Duero (Burgos).

A su juicio, al PP y a Cs les une un criterio de "calidad" y "regeneración democrática", y además, en su opinión, ambos partidos buscan dar prioridad al empleo, a la reducción de impuestos, a la mejora de los servicios públicos y a garantizar la igualdad entre los españoles, lo que se traduce en "propuestas interesantes y puntos de encuentro".

Uno de los potencialmente afectados por las exigencias de Cs, el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha evitado pronunciarse sobre el hecho de que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, dijera en una entrevista con EFE que es "imposible" que pueda repetir como consejero en el próximo Gobierno autonómico, por "sentido común", en referencia a su vinculación con las grabaciones policiales del caso de supuesta corrupción Enredadera.

Preguntado por los periodistas por esta exigencia, el consejero ha indicado que a él no le corresponde hablar de ello y que se tratan de "negociaciones entre partidos que gestionarán en la forma que sea correcto".

Suárez-Quiñones ha insistido en que "los partidos sabrán lo que tienen que hacer" y ha recalcado: "son cosas de las que no me voy a pronunciar, porque no me corresponde, no me toca y no quiero hacerlo tampoco".

En Ávila, el presidente provincial del PP y de la Diputación, Carlos García, ha defendido que lo "razonable" es que los alcaldes sean elegidos por los ciudadanos, en lugar de por exigencias en una negociación entre partidos.

En otra de las provincias que se vería afectadas, Palencia, el alcalde en funciones, Alfonso Polanco, ha preferido no hacer declaraciones sobre la exigencia que le puede apartar del cargo por llevar ya 8 años en él, pero el secretario de Organización del PSOE palentino, Antonio Casas, sí ha recordado que esa limitación de dos legislaturas fue lo que prometió cuando salió elegido por primera vez en 2011.

Otro de los potencialmente afectados, en este caso si finalmente Cs llega a negociar con el PSOE, el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, ha apuntado que Ciudadanos se centra "mucho" en limitar mandatos "a los que ganan" pero "no a los que pierden", porque su líder nacional, Albert Rivera, ya lleva "unas cuantas derrotas electorales".

Martínez, que acaba de revalidar su tercera mayoría absoluta consecutiva en la candidatura del PSOE, ha asegurado a preguntas de los periodistas que está convencido de que Ciudadanos quiere propiciar un cambio en el gobierno de Castilla y León y ahora tiene capacidad e influencia para poder decidir.