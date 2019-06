Cultural Leonesa confirma que Academia Aspire seguirá invirtiendo en el club

León, 7 jun (EFE).- El Consejero Delegado de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD, Ignacio Álvarez, ha confirmado que la Academia Aspire de Catar sigue manteniendo una "apuesta clarísima" por la entidad, que seguirá siendo "la única apuesta e inversión en el fútbol español".

Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la presentación en la capital leonesa de los resultados del proyecto europeo "Save It", que pretende el fomento de los valores y la educación en el deporte base, en este caso en la cantera culturalista y que se inició en enero de 2017.

El responsable en materia económica y corporativa de la Cultural insistió en que Aspire "va a seguir invirtiendo y van a seguir siendo los propietarios de la inmensa mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva -en la actualidad lo son del 99,7 por ciento-", aunque ha confirmado el interés de algunos grupos por entrar en el proyecto.

Ignacio Álvarez, que avanzó la próxima comparecencia de otros órganos de la entidad encargados de la materia deportiva para realizar balance en este aspecto de la última temporada, ratificó la intención de la academia catarí de seguir realizando una "inversión importante", aunque la intención es reducir el presupuesto, siempre condicionado a otras aportaciones que reciba la entidad.

La presentación de las conclusiones del programa "Save it" contó con la presencia de representantes de la Fundación Culturalista, la Universidad Autonóma de Madrid, el club Eupen belga, la empresa británica Fare Network, la fundación sevillana Altum, el club italiano Rugby Colorno, el club The Panter Force de Portugal y la fundación Save the Dream.

Un proyecto que se estructura en tres apartados, una plataforma centrada en preservar los valores, la creación de un videojuego en el que éstos se representan, además de una guía de buenas prácticas para luchar por el respeto y los valores.