Cómo Rosalía "literalmente puso de rodillas" al mundo, en el cierre del MIDEM

Cannes , 7 jun .- El fenómeno de Rosalía, ciclón español que en apenas un año removió el mundo y puso "literalmente de rodillas" a artistas como Pharrell Williams, ha azotado también las últimas horas del Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical (MIDEM), que cierra sus puertas este viernes.

Es en ese contexto donde ha participado su representante, Rebeca León, como protagonista de uno de los diálogos estelares de esta edición, ante una gran multitud de profesionales de la industria musical atraídos por el influjo de la artista catalana y su rápido ascenso.

"Cuando la vi actuar, con esa actitud entre hip hop y flamenco, me emocionó. Era algo que no había visto nunca. Me gustó su poderío, la manera de proyectarse, tan magnética. Cuando la ves, necesitas más", ha comentado.

León, quien también dirige las carreras de su socio Juanes en la compañía Lionfish y del no menos célebre J Balvin, ha explicado ante los congregados cómo todos ellos fueron fundamentales para llegar hasta la diva española.

"Juanes fue la persona que me presentó a J Balvin. Me insistió en que lo representara porque, según él, iba a cambiar el mundo. Este a su vez vio hace dos años a Rosalía en un show en Madrid ante muy pocas personas y me dijo que había visto a la hija de Björk y Whitney Houston", ha rememorado, entre las risas de los congregados.

La propuesta de fusión de Rosalía, que a esas alturas de 2018 no tenía sello discográfico, es un fenómeno que "al principio mucha gente no entendía". "Hay que invertir mucho dinero, decían, no va a funcionar", recuerda que llegaron a preconizar algunos.

Para la agente, parte de los resultados radican en cómo la catalana ha sabido crear un equipo que emana energía femenina, con su madre y su hermana como parte del mismo. "Es un club de chicas y estoy muy orgullosa de ver cómo esto ha crecido", ha destacado León, acostumbrada hasta empezar a trabajar con Rosalía en ser la única mujer en sus reuniones de trabajo.

"Tengo la suerte de poder trabajar con alguien que me inspira, una mujer fuerte. Creo que es importante hacer piña entre nosotras y por eso cada vez trabajo más con mujeres, incluidas productoras y mezcladoras, porque hay que visibilizar a aquellas que ocupan roles tradicionalmente masculinos", ha subrayado la autora de "A ningún hombre" en un mensaje especial grabado y dedicado a su agente.

Entre quienes sí se dejaron seducir por la voz y el talento de Rosalía estuvieron dos nombres de peso.

Por un lado, el músico Pharrell Williams: "Es otro de mis padrinos, alguien que siempre creyó en mí. Cuando trabajaba con Rosalía, le enseñé el vídeo de 'Aunque de noche'. Se puso de rodillas literalmente en mi oficina. Él fue gran parte del efecto dominó que vino después".

El otro factor importante de la ecuación fue Rob Stringer, presidente de Sony Music Entertainment. "Es otra prueba de que ella realmente inspira a la gente. Hizo un concierto íntimo para él y quedó muy impresionado", ha reconocido León.

"No sé si de otro modo su éxito habría sido diferente, pero con este equipo no habrá nada que la pare. No es solo una cuestión de financiación, sino de libertad creativa. Si tiene una idea, se la apoya para sacarlo adelante. Es muy afortunada en eso, porque mucha gente cree en su visión y es lo que la hace tan auténtica", ha afirmado.

León, que ha relatado también el día que recibió una llamada personal de Beyoncé para pedirle colaborar con J Balvin en el tema "Mi gente", el favorito de su hija, ha utilizado su tiempo en MIDEM para analizar el actual "boom" de la música en español.

"Esto ya ha pasado antes, lo que sucede es que ahora se percibe más porque tenemos todos los medios de comunicación, más las redes sociales y las plataformas de streaming", ha señalado en alusión, por ejemplo, a Julio Iglesias o "La camisa negra" de Juanes, que triunfó en países remotos como Rusia o Alemania.

Es por eso que, en su opinión, "pasará más veces, sobre todo porque ahora el mundo está escuchando y tiene menos prejuicios".

"Este es un mundo nuevo y quizás lo próximo venga de India", ha especulado.

Respecto a la importancia que podría tener ese buen momento de la música en español en el éxito fulgurante de Rosalía, León se ha mostrado confiada en que habría sucedido incluso en otro contexto.

"Probablemente no habría sido tan famosa y quizás en vez de un año habría necesitado cinco, pero habría llegado allí", ha concluido.