La banda de post-punk Gang of Four sustituirá a Melvins en el Azkena Rock

Vitoria, 7 jun (EFE).- Gang of Four, una de las bandas más importantes de la historia del post-punk, sustituirá en el Azkena Rock de Vitoria al legendario grupo estadounidense Melvins cuyo batería padece una lesión en la espalda que les ha obligado a cancelar su gira europea.

La promotora Last Tour, organizadora del Azkena, ha dado a conocer este viernes el nombre de la banda que sustituirá a Melvins el sábado día 22 de junio en el festival vitoriano tras hacerse público que las molestias en la espalda del batería Dale Crover provocaban la cancelación de las actuaciones que tenían previstas en su gira por Europa, con parada en Vitoria.

Gang of Four es una de las bandas más importantes de la historia del post-punk desde que en 1979 publicó su legendario debut "Entertainment!!", elegido por la revista Rolling Stone entre los cinco más importantes del post-punk y por Pitchfork como el octavo mejor disco de la década de los 70.

Después de actuar en festivales como Primavera Sound, FIB o Azkena Rock hace más de una década, Gang of Four regresa a Vitoria para actuar en el que será su primer concierto en Europa por el 40 aniversario de "Entertainment!".

Formados en Leeds (Reino Unido) en 1976, Gang of Four actuaron por primera vez en 1977. Todas las grandes bandas que les siguieron como Red Hot Chili Peppers, INXS, Massive Attack, Alice in Chains, Faith no More, Rage Against the Machine, R.E.M. o U2, han reconocido su deuda con este grupo, tal y como han recordado en una nota desde Last Tour.

El Azkena Rock se celebrará entre el 21 y el 22 de junio en las campas de Mendizabala de Vitoria y en esta edición tocarán bandas como la británica The Cult, liderada por Ian Astbury, y la de Neko Case, una de las principales figuras femeninas del country-folk alternativo y el indie rock. También debutará en España uno de los grupos más prometedores del rock americano del momento, Mt. Joy.

También estarán, entre otros, la mítica banda de Georgia The B-52s, el rock alternativo de Wilco (Chicago), y el hard rock de Tesla (Sacramento, California), que volverán a España diez años después de su última gira.