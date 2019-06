El Banco de España cree que llevará "bastante tiempo" reconducir la deuda

Madrid, 7 jun (EFECOM).- El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha considerado que pese al escenario de crecimiento económico español todavía llevará "bastante tiempo" reconducir la deuda pública a niveles inferiores al 90 %.

"No se va a producir de la noche a la mañana", ha dicho este viernes durante la presentación del último informe de proyecciones macroeconómicas del Banco de España que, por otra parte, ha rebajado una décima la estimación de déficit público para 2019 hasta el 2,4 % del PIB.

Arce ha destacado que este menor déficit no tiene en cuenta las medidas económicas contempladas en el plan de Estabilidad del Gobierno enviado a Bruselas porque todavía no ha sido aprobado, y ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que pueda cumplirse o no la estimación de déficit del Ejecutivo del 2 % del PIB para este año.

Ha recalcado la "resistencia" que tiene la deuda pública a descender pese a tener actualmente un escenario macroeconómico relativamente más positivo, ya que el PIB ha aumentado en los últimos meses más de lo previsto por el Banco de España y el déficit de 2018 también cerró mejor de lo esperado.