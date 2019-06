CC se abre a valorar presentar otro candidato si Cs sigue vetando a Clavijo

(Actualiza la NA5113 con más declaraciones del dirigente de CC)

Las Palmas de Gran Canaria, 7 jun (EFE).- Coalición Canaria no está por cambiar de candidato a presidente del Gobierno de la comunidad autónoma, pero "lo valoraría" si se diera "el escenario", es decir, si sus opciones para conformar ejecutivo dependen de los votos de Cs y este partido mantiene su veto a Fernando Clavijo.

"No estamos en ese escenario", ha señalado este viernes el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, al ser preguntado por la posibilidad de que Coalición Canaria promueva a otro candidato para desbloquear el posible pacto con Ciudadanos, una hipótesis a la que hasta ahora se habían negado de plano.

"En el supuesto caso de que estuviéramos en ese escenario", ha añadido, "lo valoraríamos. Reuniría al partido y tomaríamos una decisión colegiada, pero ahora mismo no estamos en ese escenario".

Las negociaciones para conformar el nuevo Gobierno de Canarias avanzan este viernes por dos vías: el ganador de las elecciones, el PSOE, reúne en Tenerife a toda la izquierda (Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) para intentar cerrar su apoyo a la investidura de Ángel Víctor Torres y Coalición Canaria se ha entrevistado con el PP para pedir que respalde a Fernando Clavijo.

Los nacionalistas ya han expresado a lo largo de la semana su preferencia por una alianza con el PP y Ciudadanos -que necesitaría a los tres diputados de la ASG para llegar a la mayoría absoluta-, pero ese posible pacto está chocando con la negativa que mantiene el partido de Albert Rivera a apoyar a candidatos investigados por la Justicia, y Clavijo está imputado en el llamado "caso Grúas", donde la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de que pudo cometer malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

A la salida de su entrevista con el presidente del PP canario, Asier Antona, el secretario general de CC ha defendido que "el escenario sigue abierto" y que no ve que la izquierda parlamentaria se haya puesto de acuerdo para sumar los 36 diputados precisos en el nuevo Parlamento canario para investir al presidente del Gobierno.

A pesar de que esta misma semana tanto el secretario de Organización de Cs, José Manuel Villegas, como la candidata del partido en Canarias, Vidina Espino, han reiterado que no dan su apoyo a imputados, los nacionalistas consideran que Ciudadanos no ha dicho su última palabra y que aún tiene que estudiar la información que le han proporcionado sobre el contenido e intencionalidad que, a su juicio, tiene el "caso Grúas".

"Me quedo con lo que ha dicho Albert Rivera", ha señalado Barragán cuando los periodistas le han preguntado sobre cómo van a sortear esa línea roja de Ciudadanos. El dirigente de CC se refería a las declaraciones que hizo Rivera el jueves tras reunirse con el Rey en La Zarzuela, al ser cuestionado sobre si su partido respaldará o no a Clavijo en Canarias: "No lo sabemos todavía".

Barragán ha explicado que CC ha transmitido a Ciudadanos "información" sobre el "caso Grúas" y ahora está a la espera de " confirmar si mantienen esa roja o la modifican".

Y ha sido en ese contexto cuando el secretario general de CC ha admitido la posibilidad que su partido valore cambiar de candidato, al ser preguntado sobre si lo harían si Cs sigue vetando a Clavijo.

En estas negociaciones, Coalición Canaria se juega quedarse fuera del Gobierno de Canarias por primera vez en 26 años, tras haberlo presidido unas legislatura en coalición con el PP, otras con el PSOE como socio y en el algunas etapas en solitario, como los últimos dos años de Clavijo, tras su ruptura con los socialistas.