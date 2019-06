Rusia acusa a EEUU de desestabilizar el sistema de seguridad global

San Petersburgo , 6 jun .- El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a EEUU de haber desestabilizado toda la estructura del sistema de seguridad global, al salirse o suspender tratados de control de armas importantes.

"Nuestros socios norteamericanos se salieron del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (...) fue el primer paso para desmantelar desde sus bases toda la estructura de las relaciones internacionales en la esfera de la seguridad global", dijo Putin en un encuentro en San Petersburgo con las principales agencias de noticias internacionales.

"Y se trató de un paso muy grave. Ahora hablamos de la salida, también unilateral, de nuestros socios estadounidenses del Tratado INF sobre misiles de medio y corto alcance", señaló el mandatario.

Indicó que en el primer caso Washington "se comportó honestamente", al salirse del tratado unilateralmente sin más, pero que con el INF "tratan de echarle la culpa a Rusia".

Rusia y EEUU se acusan mutuamente de haber violado el INF sobre la eliminación de misiles de medio y corto alcance suscrito en 1987, que primero fue suspendido por el presidente Donald Trump y posteriormente por Putin.

Éste indicó que, en virtud del acuerdo, "no se pueden emplazar lanzaderas terrestres de misiles de corto y medio alcance" pero EEUU "los emplazó en Rumanía y ahora los pondrán en Polonia. Se trata de una violación directa", enfatizó.

"Ahora tenemos en el orden del día la prórroga del Nuevo START -de reducción de armas nucleares y que expira en 2021- pero puede no ser prolongado", advirtió Putin.

Ante la posibilidad de que EEUU y Rusia no alcancen un acuerdo para extender la vida del tratado, el mandatario ruso lanzó un mensaje a modo de advertencia a Washington.

"Nuestros sistemas modernos son capaces de garantizar la seguridad de Rusia durante un futuro bastante largo", indicó, y aseguró que Rusia ha dado "realmente un salto considerable" y se ha "adelantado a sus competidores en la creación de armas hipersónicas".

"Si nadie quiere prorrogar el tratado START III, entonces no lo prorrogaremos. Hemos dicho cientos de veces que estamos listos, pero nadie dialoga con nosotros hasta el momento", se quejó.

"No hay ninguna preparación formal para el proceso de conversaciones y en 2021 todo se terminará", recordó, y advirtió que "no quedará ninguna herramienta para limitar la carrera armamentista", incluido "el emplazamiento de armas en el espacio", "la creación de armas nucleares de baja potencia" o "el uso de misiles estratégicos sin cargas nucleares".

Putin se mostró en este sentido "profundamente convencido" de que esta cuestión del control de armas debe ser objeto "de una discusión abierta, transparente, profesional" con la participación de la comunidad internacional hasta donde sea posible.

"Repetiré que estamos preparados para ello, estamos seguros de nuestra seguridad, pero existe naturalmente la preocupación por el desmontaje total de todo el mecanismo de control de las armas estratégicas y de la no proliferación", añadió.

"¿Cuál es la salida? La única salida es el trabajo conjunto", aseguró, y señaló que el presidente de EEUU, Donald Trump, infunde cierto optimismo en este sentido, porque "también está preocupado".

Añadió que las conversaciones entre Rusia y EEUU "son las más significativas, ya que somos los países con el mayor potencial nuclear, pero en general yo pienso que hay que atraer a todos los países nucleares, a todos. Los oficiales y los no oficiales, porque implicar solo a los reconocidos y no a los no reconocidos implica que estos últimos continuarán desarrollando" armas, sostuvo.