La Muestra FIRE!! arranca este jueves con la película sudafricana "Kanarie"

Barcelona, 6 jun (EFE).- La 24 edición de la Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona, FIRE!!, que ofrecerá hasta el próximo día 16 de junio un total de 54 filmes de todo el mundo, arranca esta tarde con la película sudafricana "Kanarie", dirigida por Christiaan Olwagen.

El filme explica la historia, en pleno apartheid, de un joven de dieciocho años, Johan Niemand, que es llamado por el ejército después de cumplir la mayoría edad en 1985.

Con el lema de "Ni un paso atrás", el festival en esta edición rendirá homenaje al 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, que se consideran el origen de la lucha mundial por los derechos LGTBI.

Otras películas que se podrán visionar en el Instituto Francés de Barcelona en los próximos días son "Riot" (Revuelta), un retrato "muy épico" del primer movimiento australiano, de Jeffrey Walker; "An Army of Lovers", un documental sueco de Ingrid Ryberg, que da voz a los cineastas gais y lesbianas de ese país que por primera vez se atrevieron a reflejar sus vidas en pantalla, en los años setenta.

También la película norteamericana "Dyke, Camera, Action!", de Caroline Berles, que trata sobre la intersección del cine experimental con el cine queer, mientras que el director alemán de culto Rosa von Praunheim, que viajará hasta Barcelona, presentará "Darkroom".

"Un Rubio" es la nueva película argentina de Marco Berger, que se podrá ver en el FIRE!!, que ofrecerá asimismo "Knife + Heart", de Yann González, con la actuación de Vanessa Paradis.

La impactante "Sauvage", de Camille Vidal-Naquet, es otro de los filmes que se proyectarán, después del éxito obtenido en el pasado Festival de Cannes.

"Retablo", de Álvaro Delgado Aparicio, una coproducción entre Perú, Noruega y Dinamarca, en la que se explora el peso de las cargas de las expectativas familiares, es otro de los filmes en cartel, igual que "Cubby", de los norteamericanos Mark Blane y Ben Mankoff.

Asimismo, el público podrá conocer "The Ice King", centrada en el patinador sobre hielo John Curry, el primer atleta olímpico en salir del armario, así como "TransMilitary", sobre los transexuales del ejército norteamericano, o "Alone in the Game".

Otro filme que llama la atención es "Making Montgomery Clift", realizada por el sobrino del actor Robert Clift y Hillary Demmon, en la que se ofrece un retrato sobre sus pasiones y se desmiente su imagen de hombre torturado.

Además, se programará "Now You Are a Woman", de la española Alba Muñoz, una historia sobre "la supervivencia, el amor, la complejidad humana y el auge de las mujeres LBQ en la lucha por sus derechos en Kenia".