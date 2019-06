Moody's ve los aranceles de EEUU un riesgo periférico para economía mexicana

México, 6 jun (EFECOM).- La agencia de calificación Moody's consideró este jueves que es un "riesgo periférico" para la economía mexicana la imposición de aranceles a sus productos anunciada la semana pasada por el Gobierno de Estados Unidos si México no frena la migración ilegal.

En conferencia de prensa, el analista soberano de la agencia crediticia, Jaime Reusche, indicó que los aranceles inciden de manera secundaria en el cambio de perspectiva sobre México -que pasa de estable a negativa- que emitió Moody's el miércoles.

Esta decisión en el cambio de perspectiva dentro de la calificación A3 que tiene México se fundamenta en un debilitamiento de la calidad institucional con el nuevo Gobierno.

"Le ha restado bastante predictibilidad, algo que siempre ha tenido México", apuntó.

No obstante, no pasan por alto los aranceles, que empezarán con un gravamen del 5 % a partir del 10 de junio, susceptible de ser ampliado hasta el 25 % en octubre si no se alcanza en los próximos días un acuerdo entre ambas partes.

"Estamos viéndolo como algo que probablemente se va a imponer y que podría ser temporal en el mejor de los casos, pero sí le podría estar restando a la actividad económica (de México) en los próximos años", explicó el experto.

También el futuro de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tenido "un peso importante en la decisión" ya que les preocupa que no tenga las herramientas necesarias para salir de esa situación financiera.

Uno de los pilares del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido dar precisamente un nuevo impulso a la petrolera, para lo cual ha descartado el apoyo de inversores privados, asumiendo el Estado una mayor responsabilidad sobre ella.

Las agencias de calificación ven con recelo las medidas que se están aplicando, en especial la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco.

"No tiene (Pemex) la confianza de los inversores porque están en contra del plan financiero que está proponiendo, estas ideas de tratar de invertir en refinerías cuando es una actividad que no es muy rentable para Pemex", explicó.

Y criticó la decisión argumentando que, a raíz de la reforma energética de 2013 "se le había dado las herramientas" para aliarse con el sector privado "y ser más eficiente".

"Ahora se está dejando de lado esa posibilidad de involucrar la sector privado", apuntó.

En 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) promulgó esta reforma que abrió el sector petrolero a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.