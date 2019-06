México ve "avances" en negociaciones sobre aranceles, pero EE.UU. quiere más

Washington, 6 jun (EFE).- El Gobierno de México dice que hay "avances" en las negociaciones sobre inmigración y aranceles con Estados Unidos, pero la Casa Blanca considera que las propuestas mexicanas no son "suficientes" para evitar la imposición de aranceles a las importaciones de ese país.

El segundo día de negociaciones entre Estados Unidos y México giró en torno a dos escenarios: el Departamento de Estado y la Casa Blanca, donde las dos delegaciones están manteniendo reuniones.

En declaraciones a la prensa, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, consideró hoy que "México necesita hacer más" para acabar con lo que calificó de "crisis humanitaria" en la frontera, a donde llegan cientos de inmigrantes procedentes de Centroamérica tras haber pasado por territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

"Nuestro mensaje al Gobierno mexicano es que ha llegado la hora de que México actúe de forma decidida para cooperar con EE.UU. y nos ayude a cumplir nuestras leyes, haciendo cumplir las suyas y asegurando las fronteras", manifestó Pence, que el miércoles lideró las negociaciones con la delegación mexicana.

El líder de esa delegación, el canciller de México, Marcelo Ebrard, se reunió hoy por la mañana con funcionarios del Departamento de Estado y, a la salida, dijo que hubo "avances".

"Vamos a continuar las pláticas esta tarde, todavía no han concluido, pienso que estamos avanzando y en la tarde podría darles una visión más concreta de en qué punto nos encontramos", declaró Ebrard, que estuvo acompañado de Alejandro Celorio, asesor legal del Ministerio de Exteriores de México.

El propio Celorio mantuvo hoy reuniones con funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca.

Después de ese encuentro, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, explicó a Efe que la postura de Washington "no ha cambiado" tras las últimas conversaciones con la delegación mexicana y que, por ahora, planean "seguir adelante con los aranceles".

Por el momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de México han hecho público el contenido de las conversaciones, destinadas a alcanzar un acuerdo sobre inmigración que convenza al presidente estadounidense, Donald Trump, de no imponer aranceles del 5 % a todas las importaciones mexicanas a partir del próximo lunes.

No obstante, según el diario The Washington Post, las dos partes están debatiendo las líneas generales de un acuerdo que haría que México incremente sus esfuerzos para frenar a los migrantes, al mismo tiempo que EE.UU. tendría mayor discrecionalidad para deportar a los centroamericanos que buscan asilo.

En concreto, de acuerdo al Post, el Ejecutivo mexicano ha ofrecido desplegar hasta 6.000 efectivos de su Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.

La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad creado este año por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, compuesto por soldados, marinos y policías, y encabezado por un militar en retiro.

El plan bajo negociación también permitiría a EE.UU. deportar inmediatamente a México a aquellos guatemaltecos que llegaran a territorio estadounidense, según el periódico.

En cuanto a los procedentes de Honduras y El Salvador, Estados Unidos los enviaría a Guatemala, cuyo Gobierno mantuvo conversaciones al respecto la semana pasada con el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan.

Las fuentes consultadas por The Washington Post, que son un funcionario estadounidense y otro mexicano, recalcaron que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo y que es posible que Trump, quien se encuentra de viaje en Europa y no aterrizará en Washington hasta el viernes por la tarde, lo rechace.

Trump se ha topado con la oposición de buena parte del Congreso, incluidos legisladores republicanos, quienes consideran que los aranceles podrían dañar los estados fronterizos con México y atentan contra la esencia de su partido político, que defiende el libre comercio.

El propio Trump dijo hoy en Irlanda, antes de partir a Francia para conmemorar el "Día D", del desembarco de Normandía, que los legisladores republicanos que están tratando de bloquear sus propuestas para México "no tienen idea de lo que están hablando cuando se trata de aranceles".

Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, país que exportó entre enero y noviembre de 2018 a su vecino del norte productos por valor de 328.000 millones de dólares, lo que representa casi el 80 % de las exportaciones totales.

En su mayoría fueron bienes de consumo como alimentos y relacionados con el sector de la automoción, según datos del Gobierno mexicano.